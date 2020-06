SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Fiorentina

La partenza biancoceleste non è stata entusiasmante. Sconfitta a Bergamo dopo essere passata in vantaggio per 0-2 al primo tempo. Comprensibile il calo fisico dei biancocesti, essendo stati i primi a fermarsi e gli ultimi a ripartire, dovendo soprattutto affrontare la squadra più in forma del campionato e che corre senza mai fermarsi. Adesso però c’è la Fiorentina, si torna all’Olimpico, si torna a casa. Mister Inzaghi dovrà fare i conti con l’infermeria però. Intanto vediamo la situazione in casa Viola.

LA FIORENTINA – La squadra di Iachini viene da un pareggio in casa contro il Brescia. La Viola dovrà però fare a meno di Chiesa e Caceres, squalificati, ma ci sarà invece Ribery alle spalle di uno tra Vlahovic e Cutrone, con il primo favorito. Fiorentina che è alla ricerca di punti per dare un colpo di coda a questa stagione che si è rivelata fallimentare.

FORMAZIONE (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Vlahovic.

LA STELLA – Il posto sarebbe spettato a Chiesa, visto le sue immense doti. La squalifica purtroppo gli ha giocato un brutto scherzo e non potrà scendere in campo. Sospiro di sollievo per gli uomini di Inzaghi, ma sempre occhi aperti. Attenzione poi a Ribery, dalle ottime capacità, anche se non più nel fiore degli anni, ma capace di grandi colpi e con l’esperienza giusta per giocare una gara di questo tipo.

IL PRECEDENTE – Dopo la grande impresa in casa con l’Atalanta, nel giorno d’andata, i biancocelesti con la Fiorentina aprono le danze alle vittorie e alla scalata per le prime posizioni. Vittoria al Franchi per 1-2 degli uomini di Inzaghi, grazie a Ciro Immobile che svetta sul cross di un ritrovato Lukaku e mette a segno la rete della vittoria. I biancocelesti poi non si sono più fermati, fino proprio alla scorsa gara contro l’Atalanta.

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: