Tmw | Lazio, la situazione dell’infermeria preoccupa più della sconfitta di Bergamo

Quando si torna a giocare una partita vera, a quattro mesi di distanza dall’ultima volta, non si può pensare di non incontrare alcuna difficoltà. Una possibile sconfitta, quindi, era da mettere in preventivo per la Lazio. A maggior ragione se avviene sul difficile campo di Bergamo, per mano dell’Atalanta che – oltre ad avere grande qualità – sulle gambe aveva già messo 90’ minuti domenica scorsa contro il Sassuolo. Il 3-2 subito dai biancocelesti brucia, come ammesso dagli stessi protagonisti, che vedono interrompersi la serie di 21 risultati utili consecutivi, la migliore striscia d’Europa fino a mercoledì sera. Ma non sono i numeri e la classifica (la Juve è a +4) a dover preoccupare Inzaghi. Perché nella prima mezz’ora di mercoledì, il tecnico ha ritrovato la stessa Lazio che aveva lasciato il 29 febbraio col Bologna. La qualità c’è, la condizione un po’ meno: uno scenario fisiologico dopo mesi di lockdown.

Più che per la sconfitta in sé, quindi, c’è un altro aspetto che fa davvero preoccupare Inzaghi: la situazione dell’infermeria. È il vero cruccio di questi giorni a Formello, dove nella serata di oggi andrà in scena la rifinitura pre Fiorentina. Già mercoledì sera a Bergamo la Lazio era arrivata senza sei giocatori, di cui quattro titolari: Lulic, Luiz Felipe, Leiva e Marusic, oltre ai due baby Raul Moro e Adekanye. In più durante la partita contro la Dea hanno alzato bandiera bianca Cataldi, Radu e Correa: gli ultimi due dovrebbero farcela per domani, quando all’Olimpico arriverà i viola (ore 21.45), mentre il centrocampista italiano dovrebbe tornare a disposizione per martedì contro il Torino. Si proverà a recuperare anche Marusic, che sulle corsie può dare una grande mano.

Problemi su problemi per una squadra che adesso ha gli uomini contati. Un paradosso per la Lazio, che aveva deciso di sacrificare l’Europa League in favore del campionato e ora si trova a giocare ogni 72 ore. Sembrava spianata la strada, ma tutto d’un tratto la rincorsa al sogno scudetto sembra essere diventata una salita insuperabile. Non tanto per un questione di punti, quanto di energie.

tuttomercatoweb.com

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: