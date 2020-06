Lazio-Fiorentina, Ianchini: “C’è rammarico perchè meritavamo un altro risultato. Rigore? Caicedo è stato bravo”

Al termine della gara tra Lazio e Fiorentina è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico viola Giuseppe Iachini: “La squadra ha fatto un’ottima gara purtroppo non siamo riusciti a fare il secondo gol. È mancato il colpo del k.o. Non abbiamo rischiato molto, la Lazio ha capitalizzato due situazioni al meglio come il rigore ed un rimpallo sul secondo gol. Ribery è un ottimo professionista, un grande giocatore. Ha fatto un gran gol, la squadra ha fatto bene, si è mossa bene, ma dovevamo essere più bravi negli ultimi metri cercando la giocata che ci poteva mandare sul due a zero. Sono purtroppo peccati di gioventù che ci sono capitati anche con il Brescia. Peccato, c’è grande rammarico perchè la Fiorentina per la prestazione che ha fatto meritava un altro risultato. Dalbert è stato ammonito contro un cliente come Lazzari e quindi l’ho sostituto con Igor che doveva scivolare meglio lasciando Castrovilli più alto. Rigore? La palla andava sull’esterno, è stato bravo Caicedo che stava andando verso l’esterno, il nostro portiere voleva solo accompagnare verso fuori l’attaccante. È stato bravo Caicedo a cercare la sua gamba. C’è rammarico perchè era un episodio importante. I ragazzi hanno fatto bene, ma abbiamo avuto delle situazioni in cui potevamo fare meglio soprattutto nelle conclusioni da lontano che potevano essere maggiori e poi dovevamo essere più concreti, bisogna saper leggere l’ultima giocata e metterla in porta. Cutrone si è mosso bene, è chiaro che ci sono margini di miglioramento e poi c’è stata l’alternanza con Vlahovic che garantisce anche lui la profondità”.

Il tecnico è poi intervenuto in conferenza stampa: “Non mi piace commentare le situazione arbitrali. Oggi magari siamo stati penalizzati dal campo, ma preferisco parlare della squadra. Anche sullo 0-1 non ci siamo accontentati, la Lazio è una squadra scaltra che ha sfruttato al massimo le occasioni. Ho grande rammarico perché i miei hanno fatto bene, dobbiamo migliorare nella fase realizzativa. Cos’è mancato? Un pizzico di fortuna e di concretezza. Abbiamo concesso veramente poco ad una squadra che segna molto come la Lazio, loro sono riusciti a capitalizzare bene. Ribery è un valore importante, ci darà sicuramente una mano da qui alla fine. Siamo una squadra giovane, dobbiamo migliorare. La Lazio ha tutte le qualità per ambire ai vertici, è da anni che fa bene”.

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: