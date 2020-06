ESCLUSIVA LAZIOPRESS | L’ex Fiorentina Cois: “Se la Lazio non vince stasera addio sogno Scudetto. Attenzione al contropiede dei viola”

Il crollo con l’Atalanta è oramai alle spalle e la Lazio, come dimostrato dalle esclamazioni social di vari senatori, non ha la minima intenzione di mollare guardando avanti verso il prossimo avversario chiamato Fiorentina. Il k.o. di mercoledì certamente pesa, ma il calendario fitto d’impegni non lascia spazio ai rimpianti e così i biancocelesti, nonostante l’infermeria piena, si preparano ad ospitare una Viola desiderosa di conquistare punti vitali per allontanare la zona retrocessione. Per esaminare al meglio i temi riguardanti la sfida dell’Olimpico, LazioPress.it ha intervistato in esclusiva l’ex centrocampista dei toscani Sandro Cois.

Partiamo dalla Lazio. Credi che la prestazione di Bergamo dia già l’idea della nuova Lazio o bisogna attendere la gara con la Fiorentina?

“Penso che la Lazio a Bergamo abbia disputato una buona gara fino allo zero a due, dopo è crollata fisicamente perchè l’Atalanta l’ha schiacciata. Il match di domani con la Fiorentina i biancocelesti hanno l’occasione di rimanere ancora attaccati al sogno Scudetto anche se mercoledì hanno perso una grandissima occasione”.

Il sogno Scudetto dicevi. Anche guardando come è maturato il k.o. con l’Atalanta, la Lazio può ancora sperare o ha perso il treno decisivo?

“Diciamo che ha perso una grande opportunità perchè quando si vince due a zero si ha una buona possibilità di portare a casa i tre punti. I biancocelesti, facendosi recuperare e perdendo addirittura la partita in un momento in cui erano a meno uno dalla Juventus, potrebbero aver perso il 50% delle possibilità”.

Stasera all’Olimpico arriva la Fiorentina. I toscani proveranno ad impostare la gara per strappare un pareggio o proveranno ad approfittare delle assenze in casa Lazio per fare bottino pieno?

“Credo si scenda sempre in campo per vincere, la mentalità dovrebbe essere questa. È chiaro che la Fiorentina ha compiuto un passo falso con il Brescia e quindi avrà voglia di rilanciarsi. In casa Lazio però si parla di Scudetto e quindi ritengo che i romani abbiano più motivazioni per portare a casa io tre punti nonostante le assenze”.

Rimanendo sulle assenze, pensi che la Lazio debba giocare più razionalmente anche guardando la classifica in ottica piazzamento Champions League o è il caso di provare l’arrembaggio per lo Scudetto?

“Io giocherei all’arrembaggio, cercherei di vincere la partita perchè se la Lazio non vince con la Fiorentina penso che abbandoni il sogno Scudetto. Poi il calcio è bello perchè riserva sempre qualche sorpresa, ma ritengo comunque che se la Lazio stasera non vince abbandona il sogno”.

In casa Viola quanto peserà l’assenza di Chiesa?

“Chiesa è un giocatore importante per la Fiorentina sia le qualità tecniche che per le doti di leader e quindi mancherà moltissimo. Sarà sostituito da un giovane come Sottil che avrà la possibilità di non farlo rimpiangere”.

Cosa deve temere la Lazio della Fiorentina?

“Deve temere il contropiede perchè la Fiorentina è una squadra molto chiusa, molto brava a difendersi e bravissima in contropiede. La lettura della gara dovrebbe essere questa: la Lazio farà la gara ed i toscani la attenderanno pronti a ripartire in contropiede. i biancocelesti dovranno stare attenta a non scoprirsi troppo , ma allo stesso tempo devono vincere e quindi è costretta ad attaccare”.

Ed invece quale sarà l’errore che non dovranno commettere i viola?

“La Fiorentina non dovrà commettere l’errore fatto con il Brescia ciò quello di cercare di giocare la partita verticalizzando poco. I viola devono cercare di aspettare la Lazio e colpirla in contropiede perchè i romani sono una squadra molto organizzata che gioca bene e che ha fatto vedere un gran calcio insieme all’Atalanta. È vero che dovrà fare i conti con diverse assenze, ma quando si lotta per lo Scudetto i giocatori della rosa hanno tutti la possibilità di far bene. Ad esempio Cataldi aveva giocato poco e a Bergamo penso abbia fatto una grande partita quindi credo che la stessa cosa possa valere per chi sostituirà gli infortunati”.

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: