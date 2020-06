Milinkovic e la Fiorentina, dal grande rifiuto al primo gol in Serie A al Franchi

Questa sera alle 21:45 la Lazio affronterà la Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo la caduta dei biancocelesti a Bergamo, Sergej Milinkovic ha espresso immediatamente la volontà di dimenticare la sconfitta con l’Atalanta e concentrarsi sulla sfida con i viola. “Siamo molto incazzati, veramente tanto. Ma non molliamo, testa già a sabato“, ha scritto il Sergente sui propri profili social qualche giorno fa. Una sorta di avvertimento per la Fiorentina, quella stessa Fiorentina che più volte il destino gli pone davanti.

Facciamo un passo indietro. Estate 2015, Milinkovic era quasi un giocatore della Fiorentina. Poi, le lacrime e il repentino dietrofront: “Scusatemi ma non posso, non posso davvero” avrebbe detto Sergej in lacrime con la penna in mano davanti al contratto con i viola. Il ds della Fiorentina Pradè ai microfoni dei giornalisti in attesa dichiarava: “Non preghiamo nessuno di venire da noi, non è un giocatore che sposta gli equilibri della squadra”.

Esattamente due giorni dopo la Lazio chiude l’accordo con il Genk e Sergej Milinkovic Savic diventa ufficialmente un giocatore biancoceleste. Il ds Tare, successivamente, ha svelato il retroscena della trattativa: “In quei minuti ero la persona più sicura del mondo che Milinkovic, nonostante fosse andato a Firenze per trattare con la Fiorentina, avrebbe deciso di venire alla Lazio. La notte prima lui mi ha chiamato dicendomi che doveva andare lì per rispetto di suo padre, ma che la sua scelta era stata fatta e che sarebbe venuto alla Lazio. Mi ha detto di stare tranquillo, che doveva andare lì, ma che poi a loro avrebbe detto che veniva alla Lazio. Per questo gli sarò grato, perché ci sono pochi giocatori che fanno una cosa del genere”.

Il Sergente aveva scelto il suo destino: aveva scelto la Lazio. Il grande rifiuto di Milinkovic alla Fiorentina resta uno dei casi di mercato più eclatanti accaduti ai viola.

Ma non finisce qui. Era il 9 gennaio del 2016. La Lazio allenata proprio da Stefano Pioli sfidò la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. I biancocelesti passarono in vantaggio al 45’ con Keita. Nel secondo tempo il raddoppio della Lazio. Milinkovic-Savic recupera palla sulla trequarti avversaria, supera due avversari e, con il mancino, infila Tatarusanu sul primo palo. E’ la prima rete del Sergente in Serie A, proprio contro quella squadra che aveva clamorosamente rifiutato pochi mesi prima. Sergej segna ed esulta con la celebre linguaccia nei confronti del pubblico viola, indicando lo stemma biancoceleste.

Questa sera il destino di Milinkovic e della Fiorentina si incrociano di nuovo. Quello di questa sera sarà un incrocio diverso. Non si tratta di un bivio di carriera, si tratta di un bivio che ha un nome ben preciso: scudetto.

