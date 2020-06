MOVIOLA – Fabbri fischia poco e ammonisce tanto, sul rigore non interviene il Var

Punti che alimentino sogni. Per rimanere nella scia della Juventus è necessario ottenere punti contro la Fiorentina. La prima mezzora non è complicata per l’arbitro Fabbri, che dimostra di non aver paura ad estrarre i cartellini. Intorno alla mezzora arrivano le proteste di Milinkovic. Calcio di punizione interessante da sinistra, il cross di Jony però non è utile visto che sul secondo palo non arriva nessuno. Milinkovic, che parte da fuori area, viene ostacolato da Pezzella visibilmente intenzionato ad interessarsi del serbo e non del pallone. Per Fabbri va bene così, anche se il fallo può starci. Proteste ancora biancocelesti al 41′ quando Badelj viene colpito forse sulla mano, forse sull’addome, ma comunque il tutto in modo irrilevante. Al 65′ arriva il calcio di rigore per la Lazio. Jony trova l’inserimento di Caicedo, stop di petto davanta al portiere che lo tocca quanto basta per fargli perdere l’equilibrio. Non interviene il Var e sul dischetto va Immobile. Come prevedibile, la stanchezza sale in cattedra ed la mancanza di tempismo e la minore precisione rendono la gara più fallosa, ma non più cattiva. Vlahovic permettendo, visto che si lascia sfuggire una gomitata su Patric che gli vale il rosso chiamato dal Var. Nel finale allontanato anche Simone Inzaghi.LATIUM E’ IN DIRETTA





