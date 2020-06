Lazio-Fiorentina, Immobile: “Contenti di come l’abbiamo ribaltata. Non penso al record di Higuain”

Al termine della gara, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Ciro Immobile: “Siamo felici del risultato, di come l’abbiamo ribaltata mettendo in mostra lo spirito di questa squadra. A volte la gente non capisce che ci siamo fermati per tre mesi e non possiamo essere gli stessi di prima. Sono soddisfatto della prestazione mia e dei compagni: nel primo tempo siamo stati sotto ritmo ma eravamo reduci da una trasferta impegnativa, la ripartenza è stata molto difficile. Dobbiamo andare avanti gettare l’occhio la classifica, facendo come all’inizio di questa stagione meravifgliosa. Dopo Bergamo eravamo delusi. Siamo felici di come è arrivato il k.o: eravamo 0-2, fallendo il terzo gol quindi dispiace. Nel secondo tempo abbiamo fatto un’ottima partita, le difficoltà iniziali ci sono ma serve stringere i denti”. Non penso al record di Higuain, ho avuto tutto il tempo necessario per farlo quando ero a casa. Ora penso solo a guardare avanti. Sono consapevole anche io di non essere lo stesso di prima, devo rimettermi al meglio sotto il profilo fisico. Questa vittoria non è un messaggio alle altre, ma è un simbolo verso chi ci ha puntato addosso le luci dopo la caduta di mercoledì di Bergamo, come se fosse un match semplice. Non avevamo la presunzione di andare lì a Bergamo a dominare: ci siamo riusciti per mezzora per mezz’ora, ma è andata male”.LATIUM E’ IN DIRETTA





