Lazio-Fiorentina, Inzaghi: “Una squadra senza carattere non avrebbe vinto una gara così”

Intervenuto a Dazn, Simone Inzaghi si è espresso così nel post partita di Lazio-Fiorentina: “Credo sia una vittoria di carattere e di determinazione, obiettivamente abbiamo qualche problema sotto il profilo numerico. Ci sono stati vari contrattempi ed infortuni, devo dire grazie perché stasera Correa, Radu e Marusic, se non avessimo avuto questa emergenza, non li avrei fatti giocare considerando i problemi accusati ieri. Tra l’altro, in panchina ho Vavro che si allena a ritmo ridotto da qualche giorno. La Fiorentina è un’ottima formazione, è organizzata, quindi ringrazio i ragazzi perché non era facile. Esultanza? Ci siamo fermati che potevamo giocare una partita a settimana senza problemi, con possibilità di scegliere le varie soluzioni. Adesso con le partite ravvicinate ci mancano anche pedine importantissime come Luiz Felipe, Leiva e Lulic. Ho chiesto un sacrificio ulteriore ad alcuni, e ci siamo: una squadra senza carattere non avrebbe mai conquistato una partita così. Mi dispiace per l’espulsione, ho cercato di offrire un aiuto gli arbitri perché poteva esserci un po’ di nervosismo. Magari avrebbe potuto darmi l’ammonizione, così martedì sarei stato vicino ai ragazzi a Torino. I ragazzi sono consapevoli dell’importanza della posta in palio, così come che Radu e Correa avevano chiesto di essere sostituiti due giorni fa per problemi ed ho dovuto mandarli in campo ugualmente Lukaku era fermo da 5 mesi, Marusic l’ho rivisto solo nella giornata di ieri per un allenamento a ritmo ridotto. I calciatori sono un po’ preoccupati devono rimanere tranquilli perché abbiamo dei ragazzi giovani che possono darci una mano anche per quanto riguarda gli allenamenti. Sull’approccio dico che oggi abbiamo gestito, eravamo coscienti che la partita sarebbe stata dispendiosa e che i giocatori in panchina non si potevano usare sicuramente. Speravo di non doverlo fare. Abbiamo gestito abbastanza bene il primo terzo di gara, nonostante una Fiorentina fosse ben disposta e con ottimi calciatori in campo”.

Il tecnico piacentino ha poi parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Abbiamo conquistato una vittoria pesante, eravamo in una situazione di grande emergenza. La squadra si è sciolta nel secondo tempo, nel primo abbiamo fatto fatica a creare, anche a causa dell’assenza di Radu. Mi tengo stretto questo successo, arrivata con molto cuore. I ragazzi sono rimasti sempre lucidi e concentrati, nonostante la stanchezza della trasferta di mercoledì. Il vantaggio della Fiorentina avrebbe potuto abbatterci a livello morale, invece non abbiamo mollato. Mi dispiace di essere stato espulso, non l’avrei meritato, ma comunque a Torino la squadra sarà in ottime mani. Ora proviamo a recuperare energie in vista del Torino, una formazione organizzata e tosta da affrontare. Dovremo preparare bene la sfida, mi sarei aspettato qualche giorno in più per recuperare come successo per le altre squadre ma questa sera non si è sentita la differenza”.

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: