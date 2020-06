PAGELLE – Luis Alberto si prende la scena e zittisce le critiche, Patric sempre più protagonista

Strakosha 6,5 – Si mette alle spalle l’errore di Bergamo con una paio di pregevoli parate nella ripresa su Castrovilli e Ghezzal per tenere lo svantaggio minimo e permettere il ribaltone. Sulla rete di Ribery non può nulla.

Patric 7 – E’ vero che viene saltato facilmente sul gol dei viola ma la giocata del francese è davvero fantastica. Per il resto è uno dei migliori in campo, puntuale nelle chiusure e perfetto in fase di impostazione. Eccellente come capisce l’arbitraggio di Fabbri e si adegua.

Acerbi 6,5 – Ribery lo manda a vuoto con una finta prima di trovare il vantaggio, unico neo di una partita senza affanni in marcatura su Cutrone prima e Vlahovic dopo.

Bastos 6 – Paga un colpo di testa sbilenco di Parolo su cui deve intervenire beccandosi il cartellino giallo. L’ammonizione nel primo tempo e significa cambio automatico con Inzaghi e puntuale arriva all’intervallo.

Dal 46′ Radu 6 – Stringe i denti per rimontare la gara, tiene duro rischiando l’espulsione con un paio di falli che potevano costargli il secondo giallo.

Lazzari 6,5 – Quando ha metri prova a prenderseli, gli si può imputare poca precisione nei cross ma è altrettanto vero che in area i compagni si muovono poco.

Dall’81’ Marusic SV

Milinkovic 6 – Lascia la scena ad altri compagni questa sera ma il dominio a livello fisico è il solito. Si sarebbe procurato un rigore nel primo tempo per fallo di Pezzella, poi si è ricordato che l’argentino in quell’area gode dell’immunità.

Parolo 6 – Partecipa anche lui in negativo all’azione del vantaggio viola non riuscendo a fermare il sette viola, prova a farsi perdonare di testa poco dopo ma trova un reattivo Dragowski. Fatica ad impostare la manovra palla al piede ma non manca l’impegno.

Luis Alberto 8 – Si riprende la Lazio nel suo stile. Personalità e qualità in mezzo al campo, dove non arrivano i compagni decide di mettersi in proprio portando palla per trenta metri e trovando l’angolino che fa scattare la festa.

Dal 91′ Djavan Anderson 6,5 – Voto meritato solo per la gestione del contropiede nei minuti di recupero dove tiene il pallone anzichè farsi ingolosire per far trascorrere secondi preziosi.

Jony 6 – La Lazio gioca molto di più sulla fascia opposta con lo spagnolo che accompagna l’azione. Interessanti un paio di cross che non vengono sfruttati dai compagni, sfiora il gran gol con un sinistro al volo dal limite dell’area.

Dall’81 Lukaku SV

Caicedo 6,5 – Va vicino alla rete due volte di testa nel primo tempo, sfortunato perchè salta col tempo giusto ma sembra come se il pallone gli sbucasse all’improvviso. Caparbio nel procurarsi un rigore dopo un controllo volante di petto.

Dal 67′ Correa 6 – Viene gettato nella mischia per cercare la vittoria, non sta bene e si vede in quei pochi palloni giocati.

Immobile 6,5 – Vive per il gol e tre mesi di astinenza per lui è davvero terribile. Soffre tremendamente questa lontananza e scarica nel rigore tutta la rabbia accumulata.

All. Inzaghi 7 – La Lazio corre, soffre e lotta e per novanta minuti. Non è stata una prestazione esaltante ma contavano i tre punti per dimenticare Bergamo e tenere aperto il campionato. Espulso nel finale, salta il suo duello personale con Longo alla prossima.

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: