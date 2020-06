GdS | Rizzoli risponde a Commisso: “VAR a chiamata? Non siamo contrari, ma…”. E sul rigore dato alla Lazio…

La gara tra Lazio e Fiorentina ha generato molte polemiche per il rigore assegnato ai biancocelesti, dopo l’intervento di Dragowski su Caicedo. In particolare il Presidente viola, Rocco Commisso ha mostrato il suo disappunto sul mancato intervento del VAR, e ha richiesto l’introduzione di una nuova norma con il VAR a chiamata. Bisogna ricordare che la tecnologia di revisione non è intervenuta in quell’occasione, perché l’evento era chiaro ed evidente e l’arbitro era certo della sua scelta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il designatore arbitrale, Nicola Rizzoli, sarebbe tornato a parlare della vicenda rispondendo al Presidente Commisso. “VAR a chiamata? Non ci vedrebbe contrari come idea, è solo una scelta fatta da un ente che gestisce le regole e il protocollo. Peraltro è un problema che viene riscontrato maggiormente in Italia rispetto ad altre nazioni, non perché la qualità degli arbitri sia inferiore, ma è un discorso di approccio alla materia. Personalmente non avrei nulla di ostativo sull’idea del Var a chiamata, ma dobbiamo sempre pensare che siamo all’interno di uno sport mondiale e dunque le regole devono essere uguali ovunque. Al momento non è un argomento in discussione a livello internazionale. Forse toglierebbe alcune discussioni, non lo so, ma in Italia non possiamo fare scelte personalizzate”.

Inoltre, ai microfoni di Rai Radio 1, durante la trasmissione “Radio anch’io sport”, Nicola Rizzoli ha parlato anche nello specifico, tornando sul rigore concesso alla Lazio contro la squadra Viola. Ecco le sue dichiarazioni: “Se guardiamo la dinamica, un contatto c’è e l’attaccante anticipa il portiere. Difficilissimo giudicare dal campo, per dinamica si propende per il rigore. Si tratta di un episodio davvero molto complicato”.

