Inzaghi: “Se non hai la testa le gambe non girano. Champions o scudetto? Champions, poi pensiamo al resto”

Sono già state giocate due partite dalla ripresa del campionato e oggi, alla vigilia della gara col Torino, il ct della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per parlare dell’attuale momento vissuto dalla sua squadra. “La partita con la Fiorentina era piena di insidie, una squadra che meriterebbe più punti in classifica. Non era semplice dopo il loro gol. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo dimostrato carattere. Dobbiamo migliorare la condizione, lo faremo giocando. Dobbiamo recuperare qualche giocatore, ce li restituirà il campo.” Calciatori in dubbio? “Stessi discorsi pre-Fiorentina. Giocheremo a 48 ore dai viola, Cataldi verrà con noi, è generoso, vuole esserci ma non è pronto per giocare. Vedremo se lo potrà fare per una parte di gara. Marusic non è ancora pronto per giocare dall’inizio. Valuteremo Correa, si è mosso meglio. Vedremo anche le condizioni di Caicedo e Immobile. Degli altri speriamo di recuparli per il Milan.” Continua poi “I ragazzi hanno dimostrato voglia e cuore di rimanere lì, la vittoria di sabato ci avvicina molto al nostro grandissimo obiettivo che era la Champions e che manca da tantissimo.” André Anderson seconda punta come alternativa a Correa? “Penso di sì, sta migliorando, deve migliorarsi. All’occorrenza pouò fare la mezzala o la seconda punta, ora ci mancano anche Adekanye e Moro e quindi dovrà darci una mano in attacco. Giocando miglioreremo senz’altro. Speriamo di recuperare energie fisiche e mentali, il calendario per noi è stato maligno. Non c’è tempo per recuperare, vale per noi e per le altre squadre. Con la Fiorentina abbiamo dimostrato spirito di sacrificio, speriamo di contare presto anche su altri giocatori che ora sono fuori e che mi permetteranno maggiori rotazioni. “ Conta più la testa o le gambe? “Se non hai la testa, le gambe non girano. Dobbiamo essere lucidi, sempre in partita, abbiamo dimostrato lucidità contro la Fiorentina, abbiamo fatto le scelte giuste e per questo abbiamo vinto”. Champions o scudetto? “Penso che siano due grandissimi obiettivi. Sappiamo il nostro percorso, 4 anni fa abbiamo iniziando cercando di migliorare anno dopo anno. Abbiamo vinto dei trofei. L’obiettivo è la Champions, ci manca poco, prima centriamo quel traguardo, poi ragioneremo anche per il resto”. Su suo fratello invece “Gli faccio i complimenti, stanno macinando vittorie e record, un plauso a lui e allo staff. Stasera possono festeggiare in casa con la Juve Stabia, non hanno i tifosi con loro, ma gli vanno fatti i complimenti.”

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: