SERIE A – L'AVVERSARIO | Tutto quello che c'è da sapere sul Torino

La grinta, la testa e il cuore hanno fatto vincere una partita che per i biancocelesti si era messa male. Superata la Fiorentina domani ci sarà una nuova gara, trasferta a Torino contro gli uomini di Longo che provengono da una pesante sconfitta in casa del Cagliari. Gli uomini di Inzaghi dovranno ancora una volta dimostrare di essere all’altezza di lottare per lo scudetto. Sarà l’occasione per mettere ulteriore benzina nelle gambe per arrivare più preparati alla fine del campionato, nello scontro diretto con la Juventus. Intanto ecco le ultime sul Torino.

IL TORINO – Sconfitta pesante per gli uomini di Longo in casa del Cagliari per 4-2. Adesso proveranno a fare la partita contro la Lazio per riscattarsi. Non una stagione esaltante quella dei Granata che tenteranno il tutto per tutto domani, per fare bene contro una delle big del campionato.

FORMAZIONE (3-4-3) – Sirigu; Izzo, Nkolou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Lukic, Aina; Edera, Belotti, Berenguer.

LA STELLA – Andato in gol nell’ultima partita, sarà Belotti l’uomo in più di questa squadra e più pericoloso, domani proverà ad uscire dalle sabbie mobili vista la scarsità di reti. Compagno di Nazionale si alterna Ciro Immobile per un posto da titolare. Domani saranno avversari e chi segnerà di più avrà la meglio.

IL PRECEDENTE – Nel girone d’andata la Lazio ha travolto il Toro per 4-0, quando era nel pieno della sua cavalcata per il secondo posto. Era una Lazio che girava a mille e pieno regime, adesso visto lo stop dovrà carburare per ritrovare lo smalto di prima. Il grandissimo gol di Acerbi improvvisato dalla distanza aveva aperto le danze, poi la doppietta di Immobile e infine l’autogol, proprio, di Belotti. Biancocelesti che dominavano il campo in tutto e per tutto, chissà se domani sarà proprio Francesco Acerbi a rilanciare le gambe dei compagni.

