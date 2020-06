Tmw | Lazio seconda tra le “migliori seconde” negli ultimi 9 anni: solo il Napoli ha fatto meglio

L’istantanea più significativa di Lazio-Fiorentina la regala Strakosha, che al triplice fischio di Fabbri si accascia per abbracciare Acerbi, disteso sul terreno di gioco e sfinito dopo una partita molto complicata. Si sono lasciati andare i due biancocelesti, così come Inzaghi al gol del 2-1 Luis Alberto con una corsa di 80 metri per andare ad abbracciare lo spagnolo. Questa è un’altra immagine emblematica dell’importanza che ha rivestito il successo in rimonta contro la Viola. Soprattutto per il morale di un gruppo che mercoledì si era fatto rimontare due gol a Bergamo e aveva ritrovato il piacere amaro di una sconfitta dopo 21 risultati utili consecutivi in campionato (l’ultima sconfitta era datata 25 settembre). E poi, chiaramente, i tre punti di sabato notte sono fondamentali per la classifica dei biancocelesti, secondi a quota 65 a -4 dalla Juventus capolista.

Un bel bottino che rende la Lazio 2019-’20 una delle migliori seconde in Serie A negli ultimi nove anni alla 27° giornata. Anzi, la seconda che ha totalizzato più punti dopo il Napoli di Sarri che – nel 2017-’18 – a questo punto della stagione ne aveva 70, sempre a -4 dalla vetta bianconera. Poi nessun altra formazione, che non sia la Juventus, ne ha collezionati così tanti a dieci tappe dal termine della stagione: ci si è avvicinata la Roma del 2013-’14 con 64. Un’ulteriore testimonianza, questo dato, di quanto la banda Inzaghi stia facendo un percorso unico, con la speranza di arrivare a lottare per il sogno scudetto fino in fondo.

