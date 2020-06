UFFICIALE | Eibar, Escalante non ha rinnovato il contratto

AGGIORNAMENTO 30 GIUGNO | Arrivato il 30 giugno, è diventato ufficiale. Di 7 contratti in scadenza per questa data, l’Eibar non ne ha rinnovati due: si tratta di quello di Orellana e, appunto, di Escalante, pronto a firmare per una nuova squadra, quasi sicuramente la Lazio.

Tras 5 temporadas, se marcha el jugador extranjero con más partidos en el equipo. Gracias por tanto, @gonza_escalante ¡Hemos crecido mucho juntos, y te echaremos de menos! ¡Mucha suerte en el futuro! Eskerrik asko, Guacho! 🇦🇷 pic.twitter.com/FPt6jikvf8 — SD Eibar #DenokArmagin 💙❤️ (@SDEibar) June 30, 2020



AGGIORNAMENTO 28 GIUGNO | Gonzalo Escalante, come già anticipato nei giorni scorsi, ha deciso di non concludere il campionato spagnolo nell’Eibar. Un’ulteriore conferma arriva oggi, perché il calciatore non è stato convocato dall’allenatore per la partita contro il Granada.

Il primo movimento della Lazio sul mercato è stato Gonzalo Escalante, che ora milita nell’Eibar. Il giocatore però non scenderà più in campo nelle ultime sette giornate di Liga. Come riporta Marca, il centrocampista argentino, che termina il suo contratto martedì prossimo e ha chiuso il suo trasferimento in biancoceleste per la prossima stagione, non ha raggiunto un accordo con la squadra spagnola. La società capitolina gli ha dato il permesso di finire il campionato in corso, ma la paura di subire un grave infortunio, che troncherebbe il suo sogno di sbarcare nella squadra romana, lo ha portato a prendere la decisione di terminare la sua avventura, come da contratto, il 30 giugno.

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: