Il Tempo | Lazio, un passo alla volta

<<Il nostro scudetto si chiama Champion League>>. Chissà se ci crede veramente Simone Inzaghi. Un pizzico di scaramanzia c’è, questo è poco ma sicuro. Con lui non manca mai. Eppure vedendo la Juve così vicina qualcosa deve essere scattato nella testa della Lazio, soprattutto nel secondo tempo con la Fiorentina, quando la squadra era chiamata a rimontare per l’ennesima volta in stagione. <<Ho fatto i complimenti ai ragazzzi – ha detto il tecnico presentando la gara di oggi alle 19.30 in casa del Torino – abbiamo dimostrato carattere. Dobbiamo migliorare la condizione, lo faremo giocando. Vorremmo recuperare qualche giocatore, solo il tempo ce lo potrà restituire>>. La voglia di lottare, quella, non è mai mancata ad Immobile e compagni. Specialmente nei minuti di difficoltà. <<Mi hanno dimostrato il cuore e la voglia di rimanere lì. La vittoria di sabato ci avvicina molto al nostro grandissimo obiettivo che era la Champions e che manca da tantissimo tempo. Testa e gambe? Dobbiamo essere lucidi, sempre in partita abbiamo dimostrato lucidità contro la Fiorentina, abbiamo fatto le scelte giuste e per questo abbiamo vinto>>. C’è più di qualche analogia tra questa Lazio e quella di inizio stagione. La speranza della società è che l’ultimo successo possa dare una spinta importante al gruppo, proprio come accadde dopo il 3-3 dell’andata contro l’Atalanta. <<Speriamo di recuperare energie fisiche e mentali – ha aggiunto Inzaghi – il calendario per noi è stato maligno. Non c’è tempo per recuperare, vale per noi e per le altre squadre. Con la Fiorentina abbiamo dimostrato spirito di sacrificio, speriamo di contare presto anche su altri giocatori che ora sono fuori e che mi permetteranno maggiori rotazioni>>. Un altro record è vicino: la prossima vittoria sarà la numero 1000 per la Lazio (dal 1929 a oggi), che ieri è arrivata a Torino con un volo charter partito da Fiumicino. Stasera la sfida contro i granata, per continuare a inseguire il sogno scudetto e chiudere il discorso Champions. Inzaghi sarà costretto ad affidarsi di nuovo agli stessi interpreti di sabato scorso. Le uniche novità di formazione dovrebbero essere rappresentate da Radu e Correa, che prenderanno il posto di BAstos e Caicedo dal primo minuto. Recuperato per la panchina Cataldi che ha svolto regolarmente la rifinitura della vigilia. Davanti a Strakosha si rivedrà quindi il terzetto composto da Patric, Acerbi e Radu, con Lazzari e Jony confermati sugli esterni. Le alternative sulle fasce sono Marusic e Lukaku, entrati a partita in corso nel match vinto in rimonta contro la Viola. In regia sarà confermato Parolo, unico in condizione di partire dall’inizio visto il forfait di Leiva e un Cataldi ancora non al 100%. Ai lati dell’ex Parma ci saranno Milinkovic e Luis Alberto, galvanizzato dopo il gol da tre punti che ha consentito alla Lazio di accorciare nuovamente sulla Juve. In avanti il Tuco è in vantaggio su Caicedo per affiancare Immobile, a caccia del gol su azione che gli manca dallo scorso 23 febbraio sul campo del Genoa. Il Tempo

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: