L’intensa campagna acquisti e le ridotte plusvalenze dalle vendite di calciatori hanno mandato in rosso i conti di Lazio Events, cassaforte con cui Claudio Lotito controlla il 67% del club biancoceleste attraverso tre veicoli (Snam Lazio Sud, Linda e Bona Dea). Il bilancio consolidato si è chiuso con 123 milioni di ricavi, in calo dai 128 milioni dell’anno precedente e il gruppo è passato da un utile di 34,2 milioni a una perdita di 15,1 milioni. Va detto che in quel caso l’ultima riga del conto economico era stata sostenuta da plusvalenze sulle vendite di calciatori per 62,8 milioni, in particolare 29,2 milioni da Keita, 16,3 milioni da Biglia e 15,7 milioni da Hoedt. Nell’ultimo esercizio figurano invece solo 24 milioni di plusvalenze dalla vendita di Felipe Anderson al West Ham per 31 milioni, a fronte dei quasi 50 milioni spesi per aggiudicarsi Correa (15,3 milioni) e Acerbi (10,5 milioni). Sul calo dei ricavi pesano minori introiti esteri, in quanto “diversamente dalle stagioni precedenti non sono stati accantonati i ricavi maturati per la qualificazone alla prossima Europa League, in ossequio alle raccomandazioni della Figc”. Nel fatturato di periodo spiccano diritti tv per 81,6 milioni, ricavi per gare (10,8 milioni), sponsorizzazioni e royalties (20,7 milioni) e merchandising (1,5 milioni). L’amministratore unico Paolo Buzi nella relazione sulla gestione aggiunge che il capitale immobilizzato, pari a 266,8 milioni, è aumentato di 30,2 milioni per l’acquisto dei diritti. L’attivo circolante di 66 milioni è diminuito di 23,4 milioni per la flessione dei crediti e così il patrimonio netto da è sceso da 115 a 98,2 milioni. I debiti sono saliti da 122,4 a 126,2 milioni e la posizione finanziaria netta negativa è peggiorata da 75,4 a 84,8 milioni, causa i finanziamenti autoliquidanti ottenuti per garantire la flessibilità di cassa.

