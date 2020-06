PAGELLE – Parolo combinaguai ma poi ribalta, Ciro non si ferma. Che Lukaku!

Strakosha 6 – Viene spiazzato da Belotti su rigore dopo pochi minuti, trascorre il resto della partita da spettatore non pagante. Si registrano giusto un paio di uscite alte.

Patric 7 – Sempre più un fattore. Recupera un’infinità di palloni non facendosi intimorire dal mismatch con Belotti e fa ripartire l’azione con estrema precisione, non è un caso che l’azione del pareggio nasce da lui.

Dal 90′ Bastos SV

Acerbi 6,5 – E’ tornato a ruggire. Annulla Belotti dal campo, si frappone ad ogni conclusione granata e riparte spesso palla al piede proponendosi anche in fase offensiva, insomma il solito Acerbi.

Radu 6,5 – Gestisce le energie senza mai andare in affanno. Ci prova con qualche cross tagliato dalla trequarti ma non trova mai la testa di Milinkovic.

Lazzari 6,5 – Giocare gli fa trovare la forma migliore e stasera è stato imprendibile. Fa su e giù sulla fascia e non è un caso che è l’ex Spal a servire a Parolo il pallone del sorpasso.

Dal 90′ Djavan Anderson SV

Milinkovic 7 – Mette il fisico a disposizione dei compagni per far pesare le sue capacità in area granata. Nel finale si inventa una veronica che manda a prendersi uno spritz la difesa di Longo.

Parolo 6,5 – Che follia, anzi che follie! Fa il fallo, rimette in mezzo il pallone per i granata destinato sul fondo, fa beccare il giallo a Immobile che era diffidato e causa il vantaggio. Si fa perdonare con quel tiraccio deviato da Bremen che ribalta il risultato e una prestazione maiuscola nella fase finale.

Luis Alberto 7,5 – I granata gli costruiscono attorno una gabbia per non permettergli mai di alzare la testa e illuminare la scena. Alla prima occasione mette in porta Immobile per l’1-1, da quel momento in poi diventa il padrone della partita.

Jony 6 – Ha metri e se li prende per tentare l’affondo in area mettendo palloni interessanti ma mai sfruttati dai compagni. La sensazione è che gli serva ancora fiducia per far emergere il suo carattere.

Dal 59′ Lukaku 7 – Il suo ingresso dà il cambio di passo alla Lazio. Brucia Ansaldi alla sua solita maniera e mette in mezzo il pallone che poi termina a Parolo per l’1-2. In mezzora consuma la fascia sinitra dello stadio granata.

Caicedo 6 – Spalle alla porta è sempre perfetto, gioca di sponda per i compagni per tentare di velocizzare l’azione offensiva. Peccato la sostituzione, poteva ancora essere utile. Ingenua quella trattenuta su Ola Aina che fa scattare la squalifica.

Dal 59′ Correa 5,5 – Alterna giocate intelligenti a sparizioni dietro i difensori del Torino. Non dà quella freschezza che serviva specialmente nei minuti finali, anzichè far respirare i compagni scarica il palloni a chi è più stanco.

Immobile 6,5 – Il primo tocco lo fa con la mano su tiro di N’Koulou che costa il rigore e l’assenza col Milan. Prova la potenza con insistenza, capisce poi che non è necessaria e infatti trova il pareggio ad inizio ripresa con un preciso diagonale.

All. Inzaghi 7 – La Lazio va subito sotto ma con tranquillità ribalta il risultato fino all’1-2 finale. I suoi giocatori hanno raggiunto la maturità senza andare in affanno alla ricerca della vittoria, la pressione così la mettono alla Juventus.

