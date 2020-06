Torino-Lazio, Tare nel pre gara: “Stasera conta solo vincere. Kumbulla? Ci interessa, ma la trattativa è ancora da sviluppare”

Nel pre gara di Torino-Lazio, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Igli Tare: “Ci sono molti fattori, siamo l’unica squadra delle prime tre a giocare tre partite in otto giorni. Dobbiamo dare continuità, conta solo vincere e la squadra lo sa. Siamo consapevoli che solo così possiamo fare la guerra alla Juventus. Kumbulla? Ci siamo incontrati con il Verona perchè Kumbulla interessa alla Lazio, può essere una pedina importante, ma è ancora tutto da sviluppare la trattativa. Non avevamo aspettative di chiuderla giovedì quando ci siamo incontrati. Tormentone Milinkovic? Non sono arrivate le offerte, il tormentone lo fanno i giornalisti (ride n.d.r). L’importante che i giocatori si sentano onorati e stimolati di giocare per questa squadra. Il giocatore ha un contratto lungo, sa che non c’è la necessità di andare via, ma nello stesso momento se ci sarà una proposta importante per lui e per noi l’ascolteremo volentieri. Abbiamo dimostrato negli anni di mantenere i giocatori forti, di creare una squadra di prospettiva che ha anche vinto qualcosa. D’altra parte siamo consapevoli che magari potremo giocare in una competizione come la Champions dove qualità è diversa. Dobbiamo essere bravi a fare un passo alla volta. Prima conquistiamo la qualificazione matematica e poi ci sederemo con l’allenatore per fare il punto per il futuro sia suo che di qualche pedina importante. La cosa che mi fa piacere è che i giocatori vedono la Lazio come un punto d’arrivo e non di partenza, questo vuol dire che siamo sulla buona strada e dobbiamo essere bravi a mantenere questo livello e la qualità di questo gruppo”.

