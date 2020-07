ESCLUSIVA LATIUM | Jacopo Mastrangelo: “Suonare all’Olimpico prima della Lazio? Mai stato più felice

Il giovane Jacopo Mastrangelo, che con la sua chitarra è partito dal proprio terrazzo a Piazza Navona arrivando a calcare il prato dell’Olimpico in occasione di Lazio-Fiorentina si è raccontato in esclusiva durante la trasmissione Latium: “La prima volta che ho suonato dal balcone è stata improvvisata, poi a me e mio padre è piaciuta l’idea e le volte successive ci siamo studiati meglio le varie esibizioni. C’è voluto coraggio ma è stato un atto di speranza, ho utilizzato uno strumento potente come la musica per aiutare la gente in questo momento difficile. Le due mie passioni sono nate in famiglia: mio padre è un musicista e mia madre lavora nel mondo del cinema. Entrambu poi sono laziali da generazioni e mi hanno tramandato questa passione. Suonare all’olimpico è stato un insieme di emozioni grandissime: vedere lo stadio della mia città dove gioca la mia squadra del cuore e poterci correre dentro è stata un’emozione fantastica. Suonare per le vittime del covid è stato toccante così come emozionante è stato vedere i giocatori guardarmi e ringraziarmi. Colonna sonora per la vittoria di ieri? Non lo so è una domanda difficile ci dovrei pensare su. Ho suonato diverse volte dal mio terrazzo e ogni volta è stata un’emozione diversa, il pubblico è andato aumentando piano piano. esibirmi all’olimpico è stato come un reset dal momento che non mi sono esibito davanti a nessuno fisicamente. Sarebbe molto bello poter tornare all’olimpico e suonare davanti ai tifosi. Il mio beniamino? Come ogni laziale non posso che essere più vicino a Ciro Immobile, ma vedere tutti i giocatori guardarmi e passarmi avanti è stato magico, ho avuto un flusso di adrenalina incredibile, quella notte non sono riuscito a dormire dall’emozione. Il primo giocatore della Lazio di cui mi sono innamorato è stato Klose, è anche quello che mi è rimasto più impresso, è stato campione del mondo. Altro giocatore indimenticabile per la nostra storia è sicuramente Lulic. Non sono un compositore, non ho mai scritto qualcosa di mio, per ora mi limito ad eseguire brani di altri, chissà magari potrei pensare in futuro a qualcosa per la Lazio”.LATIUM E’ IN DIRETTA





