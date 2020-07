ESCLUSIVA LATIUM | Salvatore di Figaro Barber Shop: “La Lazio ha il look più bello della Serie A. I tifosi biancocelesti sono fortunati ad avere dei giocatori come quelli della Lazio”

Salvatore, barbiere e proprietario del Figaro Barber Shop, negozio nel centro di Roma frequentato dai calciatori biancocelesti si è raccontato in esclusiva durante la trasmissione Latium svelando anche degli aneddoti sui giocatori e non solo:

“Milinkovic Patric e Jony sono quelli che vengono più spesso. Di solito facevo sempre le mantelle da taglio specializzate ma in questo periodo le ho dovuto togliere e utilizzo quelle previste per le misure di sicurezze. Ancora non ho avuto il piacere di avere come cliente il mister Inzaghi, spero che a fine campionato passerà per il mio saloon.

Il primo a venire da me è stato Davide Di Gennaro, tramite lui sono poi arrivato a tutti i calciatori. Da lì tutto è venuto da solo, ho trovato una bella complicità anche con Ciro. L’unico di cui ho apprezzato il taglio dopo il lock-down è stato proprio il bomber biancoceleste, anche se poi lo scorso venerdì è passato da me per rifarsi il look.

Non sono laziale sono tifoso del Napoli. Per assurdo però da un anno a questa parte riesco a vedere più le partite della Lazio che quelle della mia squadra del cuore. Sono sempre stato simpatizzante della Lazio e ora più che la squadra tifo i singoli giocatori. Lo scontro tra Lazio e Napoli per me è un massacro, faccio scommesse con amici, l’ultima volta ho perso, devo rimediare!

Il 99% del loro look è deciso da me, ovviamente avendo poi sempre l’approvazione dei giocatori. Sarò di parte ma la Lazio ha il look più bello della Serie A. Oltre ai biancocelesti frequentano il mio negozio anche alcuni personaggi usciti da programmi televisivi e vip vari.

Ho provato a fare i capelli anche ad alcuni giocatori del Napoli ma con quelli della Lazio ho più confidenza, ormai ci troviamo benissimo. Una volta ho anche tagliato i capelli al presidente Lotito, è un bel personaggio. L’aria che si respira è di famiglia, si sono costruiti un bel gruppo, si vogliono tutti un gran bene. Con Patric è nata una bella amicizia ci scambiamo spesso messaggi e audio vocali. Non so ancora se andrò ad Auronzo dipenderà anche dalla durata della loro permanenza in ritiro. Con quanta frequenza taglio i capelli ai calciatori? In queste settimane con le partite ravvicinate vado a Formello circa due volte a settimana.

Durante il lockdown mi sono spesso sentito con i calciatori ma sono stati tutti rispettosi delle norme, mai nessuno si è permesso di chiedermi se fosse possibile tagliar loro i capelli, sono stati semplici contatti di amicizia. Vorrei dire una cosa ai tifosi laziali: i vostri calciatori sono ragazzi d’oro, perfetti, seri e danno il massimo nel loro lavoro. Nel privato poi sono tutte bellissime persone”.LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: