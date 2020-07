Ventura: “Nessun calciatore pensa alla Lazio. Dziczek presto titolare in Serie A”

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Juve Stabia, il tecnico Giampiero Ventura ha parlato così della situazione prestiti: “Escludo che ci siano giocatori che in questo momento pensino alla Lazio, sono certo che si tratti di un chiacchiericcio che sarebbe meglio non fare. In caso contrario spero vadano via il prima possibile“. Un pensiero poi sul centrocampista classe ’98 Dziczek, di proprietà della Lazio: “Ho avuto la fortuna di lanciare una cinquantina di persone ad alti livelli, ma ho visto anche altri calciatori che hanno buttato via carriera e occasioni d’oro. E’ un ragazzo serio, ponderato, che sa quello che vuole. Non diceva una parola in italiano, dopo due mesi ha deciso di farsi seguire da una professoressa per mettersi ulteriormente a disposizione. Secondo me tra due anni sarà titolare in serie A, spero con la Salernitana. E’ destinato ad arrivare a livelli importanti, ha qualità tecniche e morali. In estate me lo hanno segnalato, senza la Lazio non avrebbe mai giocato qui “.LATIUM E’ IN DIRETTA





