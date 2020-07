FORMELLO – Cataldi dall’inizio e Leiva in panchina, Luis Alberto torna all’antico. Dubbio Lazzari

L’emergenza in attacco rimane per cause di forza maggiore ma almeno a centrocampo recupera pezzi importanti. Inzaghi può sorridere quando stamattina in campo ci sono Leiva e Cataldi, hanno recuperato ma ovviamente non sono ancora al 100%. Il tecnico ha in mente la staffetta per permettere ad entrambi di ritrovare il ritmo partita. Il centrocampista romano è ovviamente in vantaggio avendo già giocato contro l’Atalanta per cui partirà dal primo minuto col brasiliano che troverò spazio a gara in corso. Il resto del centrocampo sarà completato da Parolo e Milinkovic con Luis Alberto che torna davanti proprio come nella stagione della sua esplosione.

Lo spagnolo farà il regista a tutto campo con compiti di rifinitore per Correa, unica punta rimasta a disposizione viste le squalifiche di Immobile e Caicedo. Non ha preso parte alle prove tattiche Manuel Lazzari, rimasto a bordo campo per l’intera seduta. Per l’esterno si dovrebbe trattare di un semplice riposo precauzionale, l’alternativa è Djavan Anderson che sta sempre più convincendo Inzaghi. Sulla corsia mancina invece confermato Jony. In difesa nessuna sorpresa con Patric e Radu ai lati di Acerbi a protezione di Strakosha.

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: