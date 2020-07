Tommaso Paradiso: “Guardo il calendario una decina di volte al giorno, la Lazio deve arrivare allo scontro diretto attaccata alla Juve”

Questa mattina è intervenuto, ai microfoni di Radiosei, Tommaso Paradiso, noto cantante italiano di fede biancoceleste. Tra i temi trattati c’è, ovviamente, la corsa della Lazio alla testa della classifica, ma si è parlato anche della ripresa del campionato, dopo un momento difficile che ha affrontato l’Italia. Ecco le sue parole: “Prima della ripartenza dicevo: “Chissà, i cinque cambi, saranno fuori condizione, le prime partite sembravano le amichevoli estive, il ‘calcio d’agosto'”, una cosa diversa rispetto al campionato regolare. Poi però l’adrenalina è risalita, per esempio non vedo l’ora che sia domani perchè gioca la Lazio. Te lo vivi come una sorta di Mondiale”.

Le assenze di Lucas Leiva e Senad Lulic hanno pesato in questa fase della ripartenza e, anche Tommaso Paradiso conferma: “Leiva ancora più di Lulic. Ero contentissimo di vedere Cataldi, per me ha fatto un salto di qualità notevole nell’ultimo anno, è anche in area convocazione in questa Nazionale di giovani secondo me: sa calciare, gioca veloce e in verticale, sembra aver fatto un salto di qualità anche a livello mentale. Volevo fare anche i complimenti a Parolo, perchè sta trascinando il centrocampo a 35 anni”.

“Acerbi, ora che non c’è il pubblico e si sentono i giocatori, è l’unico che parla, chiama tutti i compagni, non solo quelli del suo reparto. E’ il “padre” di questa squadra”.

Infine, non poteva mancare l’argomento testa della classifica, con i biancocelesti a quattro punti dalla Juventus capolista, e con nove gare rimaste da giocare, tra cui lo scontro diretto, per continuare a sognare: “Ora sono in vacanza con amici laziali, vediamo il calendario una decina di volte al giorno, per vedere dove la Juve può perdere punti. Noi non dobbiamo più perdere, dobbiamo sempre vincere. Loro non so dove possono inciampare, dobbiamo sperare che pareggiano o perdono con l’Atalanta e poi li batti in casa, ma tu devi arrivare allo scontro diretto attaccato”.

Per concludere, Tommaso ha anche parlato della sfida persa dalla Lazio contro l’Atalanta, al primo match dalla ripresa della squadra di Inzaghi: “L’Atalanta è una schiacciasassi, ma se Ciro mette dentro il 3-0, sotto il profilo psicologico, diventa un’altra partita”.

