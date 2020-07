Il gol di Cutrone (non) era buono

Correva la stagione 2017/18, dove la Lazio impressionava tutti per la capacità di gioco e di realizzazione. Inzaghi e la sua squadra erano in piena corsa per arrivare, dopo tanto tempo, in Champions League. Ma diversi torti subiti per decisioni arbitrali discutibili e alcune partite sbagliate, hanno cancellato il sogno dei biancocelesti. Tra il rigore non assegnato ad Immobile in un Lazio-Torino con annessa espulsione del medesimo, oppure il penalty assegnato in un Fiorentina-Lazio per un fallo di Caicedo, la lista è molto lunga. Insomma, in quella stagione la Lazio meritava un posto tra le prime quattro, ma mancò l’obiettivo proprio all’ultima giornata contro l’Inter.

Ma il fatto più eclatante, avvenne il 28 gennaio 2018 in Milan-Lazio, dove accadde l’inverosimile: in tempo di VAR e di mille telecamere che inquadrano il campo da ogni posizione, sfuggì un’immagine decisiva, poi fatta vedere su Sky Sport soltanto a partita conclusa. E’ il minuto 15 del primo tempo, calcio di punizione di Çalhanoğlu: Patrick Cutrone sembra aver colpito di testa ed insaccato la palla in rete per il gol del primo vantaggio. La partita prosegue successivamente con il pareggio di Marusic e la firma finale di Bonaventura che decreta la vittoria del Milan. Dalle immagini dietro la porta, però, si vide il misfatto: l’attaccante del Milan non la sfiora minimamente di testa, ma la tocca di braccio, segnando una rete irregolare che il VAR, vedendo il replay, avrebbe dovuto annullare. Così non fu. L’arbitro Irrati non venne avvisato dal VAR Rocchi (designato anche questa sera per Lazio-Milan nella stessa posizione) e la Lazio perse 3 punti fondamentali per la corsa Champions, tra i tanti negati ai biancocelesti. Se una tifoseria recrimina, dopo più di trenta anni, per un gol in presunto fuorigioco, i laziali possono dirlo senza problemi: “il gol di Cutrone, non era buono”.

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: