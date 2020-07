Il Tempo | La Lazio ritorna al passato

Vola basso Simone Inzaghi, vuole prima certificare la qualificazione in Champions, ormai a un passo, per non caricare la sua banda di un ulteriore peso psicologico. Prima la musichetta tanto attesa della coppa dalle grandi orecchie poi la volata per il titolo con la mente libera perché sarebbe un miracolo strappare alla Juve lo scudetto dopo otto anni. Stasera alle 21.45 contro il Milan dell’ex Pioli servono punti pesanti per non perdere contatto dalla capolista e blindare definitivamente un posto nell’Europa che conta.

Sarà ancora emergenza, tanti indisponibili tra infortunati (Luiz Felipe, Marusic, Adekanye e Raul Moro) e squalificati (Immobile e Caicedo) ma almeno recuperano Cataldi e Leiva consentendo al tecnico di non dover cambiare modulo. Prevista una staffetta, comincia il giovane romano, finale di partita per il brasiliano che rientra dopo l’operazione al ginocchio. L’altra novità sarà Luis Alberto che agirà nel vecchio ruolo dietro a Correa unica punta mentre sulle due fasce giocheranno come al solito Lazzari e Jony. Inzaghi carica i suoi: «I ragazzi hanno dimostrato carattere, umiltà e spirito di sacrificio a Torino. Era la terza partita in otto giorni, cosa che non era mai capitata a nessun’altra squadra, ma abbiamo fatto un’ottima gara. Il Milan? È un gruppo organizzato con ottimi giocatori. Pioli lo conosco bene, era qui quando allenavo la Primavera. Ibrahimovic? Un top player, vedremo se giocherà dall’inizio o entrerà dopo ma sicuramente sarà un osservato speciale».

Poi ribadisce il punto di vista sull’obiettivo di inizio stagione: «Alla Champions manca poco, sette punti (sempre che la Roma vinca tutte le ultime nove gare, ndr): è quello il nostro scudetto. Sappiamo che stiamo facendo qualcosa di straordinario, dobbiamo andare avanti così e ragionare partita dopo partita». Parla anche delle defezioni che lo costringeranno a schierare qualche giocatore non al meglio: «Dobbiamo valutare le condizioni di Leiva e Cataldi, solo all’ultimo capiremo se ce la faranno. Siamo abituati in questo periodo a vivere in emergenza, ma sono convinto che la squadra possa fare un’ottima gara, mi fido degli uomini che ho».

Si muovono i tifosi, pronti a scortare il pullman fino all’Olimpico. Appuntamento solo in motorino davanti al centro sportivo di Formello alle 18.30 per chi, invece, non può arrivare fino a lì, la squadra passerà a Ponte Milvio dove troverà la gente laziale che vuole caricare un gruppo che sta facendo cose straordinarie (ore 19.15 circa). Infine, poco prima del fischio d’inizio di Calvarese (Rocchi pericolosamente al Var, è lui che non vide alla tv il mani di Cutrone due anni fa) sarà consegnato a Luis Alberto il premio della Lega come miglior giocatore del mese febbraio. Ma, premi a parte, servirà tutta la classe dello spagnolo per centrare un’altra vittoria di prestigio e riuscire a battere dopo tantissimi anni le tre grandi del Nord. Il Tempo\Luigi Salomone

