Luis Alberto in serata no: il Mago non salva la Lazio incerottata

Il Milan di Pioli ferma una Lazio incerottata e in piena emergenza. Le assenze in attacco si fanno sentire, quel che più è mancato è stato proprio il peso offensivo, in più il resto della squadra non ha brillato. La Juventus intanto prova a scappare, portandosi a +7 dai biancocelesti. Il sogno scudetto si allontana sempre di più, ma Parolo e compagni non vogliono mollare, lo ha ribadito lui stesso nel post partita. La ‘nuova‘ coppia d’attacco reinventata da Simone Inzaghi, viste le assenze, non ha dato i frutti sperati. Correa e Luis Alberto non sono riusciti a impensierire la difesa rossonera, mancando più volte nelle azioni decisive. In particolare il ‘Mago‘, dal quale ci si aspetta sempre tanto, ieri è mancata proprio la sua classe. Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo non è riuscito a guidare la squadra alla vittoria. Sopportare il peso da solo di una squadra intera sicuramente è difficile, ma lui ha le qualità per farlo. L’assenza di un centravanti di ruolo che punta la profondità non ha aiutato ad ispirare Luis Alberto che adesso deve resettare e tornare ad inventare calcio, perchè la matematica ancora non consente a nessuno di rilassarsi.

