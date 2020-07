Il Messaggero | Ansia per Correa: l’argentino zoppica e lascia l’Olimpico con un tutore vistoso. Milinkovic ok

Abbandona l’Olimpico con un tutore al ginocchio. Joaquin Correa zoppica all’uscita dello stadio. In una mano tiene il mate, bevanda sudamericana, nell’altra il telefono per aggiornare i familiari sulle sue condizioni di salute. Luis Alberto e Leiva lo “scortano” fino alla macchina: il “Tucu” cammina autonomamente, ma procede a rilento. Simone Inzaghi incrocia le dita e spera che non sia nulla di grave in vista della trasferta di martedì con il Lecce. Nessun problema, invece, per Milinkovic, che contro il Milan chiede il cambio per un fastidio. Le braccia conserte e lo sguardo sconsolato: Sergio soffre in panchina per la sconfitta della Lazio. Il dolore gli si legge negli occhi. Contro il Torino era stato fondamentale nell’intervallo. Aveva calmato Immobile, innervosito dagli errori sotto porta. «Stiamo calmi, che adesso la ribaltiamo». Poche parole per fare breccia nell’animo dei compagni. Ieri ci ha riprovato, ma non c’è riuscito. Prima da centrocampista, poi da attaccante e ancora da mezzala. Alla fine del primo tempo lo scambio della maglia con Ibrahimovic, un modello per fisicità e tecnica che “Sergio” imita da anni. In campo il serbo non molla mai, si danna l’anima, ma finisce per perdersi tra i raddoppi di marcatura dei rossoneri. Eppure nei contrasti ha la meglio, finché la condizione fisica regge.

RECUPERI

Contro i salentini Leiva e Cataldi ci saranno. Luiz Felipe, dopo i controlli di venerdì per uno stiramento all’adduttore, verrà controllato di nuovo domani. La speranza è averlo a disposizione per la gara con i salentini. Tempi più lunghi per Marusic, mentre Lulic tornerà la prossima stagione. Valerio Cassetta/Il Messaggero

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: