Lazio-Milan, Inzaghi: “Non siamo riusciti a far girare le occasioni a nostro favore, ma siamo fieri del nostro percorso e non molliamo”

Al termine della partita Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn: “E’ una sconfitta che pesa per la nostra classifica ma avevamo delle difficoltà oggettive. Non siamo riusciti a far girare le occasione a nostro favore, potevamo riaprirla con Lazzari ma subito dopo abbiamo subito il gol di Rebic. Cercheremo di riprenderci di far recuperare calciatori che non ci hanno potuto aiutare, ma dobbiamo guardare avanti. Mettiamoci alle spalle questa partita e pensiamo al Lecce che affronteremo martedì.

Noi ci crediamo ancora, sappiamo il percorso che abbiamo fatto non abbiamo alcuna intenzione di mollare. Probabilmente ora perderemo Correa quindi dobbiamo cercare di presentare un’altra formazione e far riposare a dovere i ragazzi nonostante le partite ravvicinate. Correa con Caicedo e Immobile probabilmente non avrebbe giocato, sta convivendo con un problemino al polpaccio e ha dovuto stringere i denti così come Leiva che ha fatto il primo allenamento di 15 minuti solo ieri.

Abbiamo avuto delle problematiche che in questo momento non ci volevano parlo di Marusic Luis Felipe, Adekanye che non è ancora in forma. Milinkovic mi ha detto che non stava bene, ho dovuto togliere Leiva dopo 45 minuti, affrontare il Milan in queste condizioni era difficile poi con il gol del 3-0 non c’era più molto da fare. Partire senza due punti di riferimento come Immobile e Caicedo non accadeva da tempo e sicuramente è stato un grande problema”.

Nel corso della conferenza stampa il tecnico ha poi aggiunto: “Milinkovic era affaticato e domani sapremo meglio le sue condizioni, Correa ha rimediato una distorsione al ginocchio. Leiva Cataldi e Adekanye vedremo come stanno. Tutti gli altri infortunati non ci saranno a Lecce. C’è amarezza per aver perso una partita importante contro un avversario di valore. Il fatto di avere così tanti indisponibili non mi permette di far tirare il fiato a chi sta giocando”.

Il tecnico ha continuato il suo commento alla gara ai microfoni di Lazio Style Radio: “Non eravamo nelle migliori condizioni e purtroppo non siamo stati bravi nel far girare le occasioni dalla nostra parte. Ora serve recuperare energie e giocatori per le giornate restanti. Ripartiamo dall’orgoglio di questa stagione, oggi i tifosi sono stati splendidi accompagnandoci. Sapevamo di essere un po’ stanchi, ma non ho avuto la possibilità di cambiare. In una situazione normale Leiva, Cataldi ed Adekanye non li avrei convocati, ho chiesto loro una sacrificio e non posso rimproverargli niente. Correa purtroppo non è al top e rischiamo di perderlo per quale gara, Milinkovic è un po’ stanco e sta accusando le 4 partite in pochi giorni. Martedì avremo una sfida importantissima a Lecce“.

