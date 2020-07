ANGOLO DEL TIFOSO | Valerio: “Orgoglioso di far parte della famiglia laziale. Nesta il mio idolo da bambino, scoprii la sua cessione dalle figurine”

Una nuova settimana ricca di calcio prende il via e, come ogni lunedì alle ore 14.00, è il momento della rubrica “Angolo del tifoso” nella quale i veri protagonisti siete voi. Oggi è il turno di Valerio, un laziale quasi per miracolo che ci racconta la sua passione per i colori biancocelesti. La Lazio, un amore fedele ed incondizionato alimentato costantemente da emozioni e coreografie spettacolari della Curva Nord.

Da dove nasce la tua passione per la lazio?

“Diciamo che nasce anche un po’ per miracolo perché a casa mia nessuno tifa Lazio, anzi papà è romanista e mamma juventina. Nonostante questi presupposti, da bambino ero molto fissato con Alessandro Nesta che è diventato il mio idolo. A rafforzare la mia fede, poi, ci ha pensato mio zio, un grande tifoso biancoceleste”.

Vai spesso allo stadio? Qual è stata la tua prima partita all’Olimpico?

“Devo ammettere, fin da subito, le mie pecche da tifoso. Non ho mai avuto una grande continuità nell’andare allo stadio e ciò è collegato anche al fatto che non sono mai stato abbonato per una questione di impegni personali che mi impedivano di essere sempre presente. In ogni caso, cercherò di recuperare non appena sarà possibile tornare sugli spalti. La prima partita allo stadio che ricordo bene è Lazio-Porto, semifinale di Coppa Uefa 2003, una serata infausta che ci costò l’eliminazione dopo la sconfitta dell’andata. Una notte brutta per il risultato, ma un’ esperienza unica per un bambino alla prima volta allo stadio”.

Qual è il momento più bello che ti ha fatto vivere la lazio?

“Tralasciando la liberazione del 26 maggio e cercando qualcosa di più originale, dico la trasferta dello scorso anno contro il Milan per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. È stata la mia prima trasferta, un’ esperienza straordinaria tra l’altro a San Siro, uno stadio importante. Ricordo che è stata una gara complicata e ricca di tensione dopo le scorie della sfida di campionato di un paio di settimane prima. La Lazio non ha deluso le aspettative, quella vittoria è stata veramente una liberazione”.

Qual è la coreografia della Nord che ti ha emozionato di più?

“La Curva Nord ci ha abituato a spettacoli incredibili e, per quanto mi riguarda, la lotta in Italia è impari perché qualsiasi tifoseria nel confronto con quella laziale sfigura sotto il profilo delle coreografie. Ciò vale sia per la qualità che per la frequenza delle creazioni. È veramente uno spettacolo e penso che essere il dodicesimo uomo in campo dipenda anche dalla cura e l’attenzione che la tifoseria mette nei dettagli. La più bella, anche se dovrei pensarci per anni, credo sia “La Creazione di Adamo” dell’ultimo derby, ha dato vita ad un grande colpo d’occhio”.

Il tuo calciatore preferito della rosa attuale? E del passato?

“Parto dalla seconda perché vado sul sicuro. Ovviamente dico Nesta, il giocatore che a tutti gli effetti mi ha avvicinato alla Lazio. Mi ricordo ancora che quando fu ceduto al Milan fu un grande trauma: ero piccolo e non seguivo il calciomercato, lo scoprii aprendo il pacchetto delle figurine in cui trovai Nesta con la maglia rossonera. Passando al presente, devo ammettere che è molto complicato, scelgo Luis Alberto. Dopo le prime partite lo criticai ferocemente, per molto tempo continuava a non piacermi e poi, invece, mi ha fatto ricredere. È un giocatore completo, uno dei più forti della Serie A ed il più forte che ha vestito la maglia della Lazio dalla fine dell’era Cragnotti. Scegliendo il Mago, comunque, non voglio fare torti ad altri come Radu, ormai vicino al record di presenze in biancoceleste, o Immobile che sta scalando la classifica dei marcatori laziali. Sono molti i calciatori simbolo di questa squadra e spesso non ci rendiamo conto di quanto questo gruppo stia facendo la storia della Lazio”.

Cosa significa per te essere della Lazio?

“A volte mi capita di ascoltare qualche dichiarazione di personaggi della Lazio del presente o del passato che mi coinvolge in maniera incredibile. Penso alle parole dei calciatori del -9, alle interviste di Maestrelli, di Chinaglia o di mister Inzaghi che ci stiamo godendo in questi anni, a Di Canio che afferma: “Con questa maglia addosso non ho paura di niente”, a Guido De Angelis, il tifoso laziale per eccellenza. Si tratta di persone che hanno fatto la storia della Lazio che ti trascinano ed attirano a sè. C’è un qualcosa che unisce queste figure a noi tifosi e quindi essere della Lazio significa far parte di una grande famiglia cosparsa di simboli incredibili. Chiunque fa parte di questa famiglia, anche se profondamente diverso dall’altro, esulta allo stesso modo ad un gol e lo fa come Inzaghi impazzendo di gioia. Far parte della famiglia laziale è un marchio di fabbrica e sono orgoglioso di questo. la lazio è una grande passione, spontanea e travolgente”.

