FORMELLO | Djavan insidia Lazzari, tornano Caicedo e Immobile. Si allena Luiz Felipe

Questa mattina, al Centro Sportivo di Formello, la Lazio ha svolto l’allenamento di rifinitura, prima della sfida in programma domani, alle 19:30, in casa del Lecce. Dopo la notizia della lesione al collaterale del ginocchio per Correa, Inzaghi dovrà fare a meno di un altro giocatore, per almeno tre settimane. Per la sfida contro l’ex biancoceleste, Fabio Liverani, tornerà il tandem d’attacco formato da Immobile e Caicedo. La buona notizia per mister Inzaghi è il ritorno di Luiz Felipe: il brasiliano ha svolta tutta la seduta con il gruppo e si candida per un posto nella lista dei convocati per domani. Già affaticato prima della sfida contro il Milan, Lazzari potrebbe avere un turno di riposo, ed ecco che Djavan Anderson potrebbe insidiare l’esterno ex Spal per scendere in campo contro il Lecce. Milinkovic, dopo la sostituzione contro il Milan, non è al meglio, ma stringerà i denti visto il momento difficile che sta affrontando la Lazio in termini di indisponibili. Per il resto del centrocampo confermati Luis Alberto e Jony, resta il solito dubbio tra Cataldi e Lucas Leiva per il posto in regia: i due non sono ancora al meglio della condizione, l’alternativa resta Marco Parolo. Difesa confermata in blocco, con Patric, Acerbi e Radu davanti a Strakosha.

LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: