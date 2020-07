Lecce-Lazio, Liverani: “Sappiamo che sarà dura ma cercheremo il risultato ad ogni costo”

Per Fabio Liverani, tecnico del Lecce, la partita di domani contro la Lazio avrà un sapore diverso in virtù dei diversi anni trascorsi indossando proprio la maglia biancoceleste. Ai microfoni ufficiali del club l’allenatore ha analizzato il percorso della sua squadra e l’importante gara di domani: “Cosa sta mancando? Il risultato, quello che ti dà l’entusiasmo per ripartire e dobbiamo cercarlo a tutti i costi, magari proprio contro la Lazio. In chiave salvezza non è cambiato molto tranne la Sampdoria che si è allontanata e anche per questo ogni vittoria dà ossigeno e fiducia a chi la ottiene.”

E in merito allo scontro di domani contro la sua ex squadra afferma: “La vivrò come sempre quando affronto le mie ex squadre. Saranno 90 minuti in cui ciascuno penserà al proprio bene, noi andiamo in caccia di punti sapendo che andiamo ad affrontare la seconda della classe, probabilmente la squadra più in forma prima del lockdown e una delle contendenti per lo scudetto. Le differenze tra noi e loro si commentano da sole, ma abbiamo le possibilità di crear loro dei problemi”. Inzaghi? Siamo una classe che ha giocato insieme, abbiamo la stessa età, ci conosciamo da tantissimi anni. Ritrovarsi in panchina è motivo di grande orgoglio per entrambi”.LATIUM E’ IN DIRETTA





