Lecce-Lazio, Inzaghi: “Dobbiamo continuare ad inseguire il sogno Champions. Leiva troppo importante”

Al termine della sfida tra Lecce e Lazio il tecnico Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Siamo arrivati dopo la sosta con dei problemi, abbiamo lavorato bene inizialmente poi nella settimana del match con l’Atalanta abbiamo avuto dei problemi che ci hanno limitato le rotazioni. Oggi abbiamo avuto dei calciatori come Cataldi e Leiva che avevano dei problemi. Abbiamo perso tre partite in due settimane dopo non esser caduti per mesi, un motivo ci sarà. A questi ragazzi posso ringraziarli per quello che hanno fatto e per le emozioni di questi quattro anni, c’è dispiacere per quello che stavamo facendo prima della sosta. Purtroppo sono successe cose imprevedibili con dei giocatori importanti che sono venuti a mancare. In queste condizioni la prestazione c’è stata, ma in alcune partite serve anche sfruttare gli episodi come oggi Immobile o le chance del secondo tempo. Il nostro sogno deve continuare perchè dobbiamo raggiungere la matematica per la Champions. Obiettivamente così si fatica, i ragazzi stanno faticando, potrei far giocare i giovani della Primavera, ma non me la sento in queste partite. Leiva è un giocatore troppo importante, purtroppo non riesce a recuperare, ma ero abbastanza tranquillo perchè avevo Cataldi che sta lavorando benissimo in questi due anni. Poi a Bergamo ha avuto una distorsione che non lo fa giocare, l’ho messo due volte in campo ma basta vedere la corsa. C’è Parolo che si sta adattando, ma non è il suo ruolo. Penso che un po’ il contraccolpo di Bergamo ci è stato, ma lì siamo andati in vantaggio all’intervallo e poi ci sarebbero serviti gli infortunati per andare avanti. Dobbiamo guardare avanti per raggiungere il nostro obiettivo”.

Poco dopo, il tecnico biancoceleste, è intervenuto anche a Lazio Style Radio, per parlare della sfida da poco terminata. Ecco le sue dichiarazioni: “Penso che per quello visto in campo meritavamo di più, gli episodi nelle ultime due partite sono girati contro di noi, dobbiamo fare di più. Non ho ancora visto gli episodi, saranno da rivedere con attenzione. Oggi abbiamo creato tante palle gol, con Immobile, Milinkovic ed Adekanye. Le partite sono così, dovevamo chiuderla prima, gli episodi contro poi hanno indirizzato questa sconfitta immeritata. Abbiamo dei problemi, Milinkovic, Cataldi e Leiva in una partita normale non avrebbero giocato, avevamo rotazioni ridotte. Dovremmo valutare le loro condizioni in settimana. Jony ha chiesto il cambio, Lukaku doveva giocare 35 minuti, era programmato, anche se viene da uno stop di tanti mesi. Sta crescendo, sperando che in questo tempo da qui alla fine non avrà altri problemi. Ai ragazzi li ringrazio, sono stati splendidi anche stasera con tutti i problemi, dovevamo fare di più. Se non ci riusciamo con il fisico, ci dobbiamo arrivare lucidi mentalmente”.

