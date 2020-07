MOVIOLA – Maresca vede largo il gomito di Patric, ma è tutto merito del Var

Tre punti per continuare a credere, per continuare a dare speranza, per dimostrare che la Lazio non è finita. Ma non è semplice. Il Lecce non è un avversario da sottovalutare e lo dimostra subito. Al terzo minuto Mancosu porta in vantaggio i giallorossi. Interviene il Var che richiama l’arbitro Maresca, c’è un fallo di mano delle stesso Mancosu a viziare l’inizio dell’azione. Al direttore di gara non rimane che andare al video, ma i dubbi sono pochi ed il gol viene annullato. La squalifica è stata scontata, quindi l’ammonizione presa da Caicedo per la presunta simulazione in area potrebbe essere ininfluente. Il giallo poteva essere evitato visto che non ci sono lamentele o proteste da parte dell’attaccante di Inzaghi, ma di certo non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Al 36′ la Lazio beneficia di una punizione dalla destra, Luis Alberto tocca per Jony che calcia in porta colpendo Falco .Il leccese salta voltandosi con il braccio largo, ma sostiene di essere stato colpito sulla schiena. I biancocelesti chiedono il rigore, Maresca lascia proseguire. Quando la sfera esce, il Var impiega circa 2 minuti per far riprendere il gioco con il calcio d’angolo per la Lazio, senza concedere il rigore. Concesso invece al Lecce nei minuti di recupero, quando Patric in scivolata non riesce a stringere di più il braccio e viene colpito dal pallone su gomito. Il Var chiama ancora Maresca al video, ma l’arbitro conferma la sua decisione. La deviazione del braccio dello spagnolo è evidente e il nuovo regolamento non gli lascia scampo. La ripresa è solo ordinaria amministrazione per l’arbitro, senza particolari occasioni da segnalare, oltre ai 7 minuti di recupero concessi. Durante il recupero però, c’è un po’ di nervosismo tra Lucioni e Caicedo con Donati che cerca di dividerli. Alle su spalle c’è Patric che si trova il braccio del difensore davanti al viso, l’idea di morderlo è troppo forte per resistere. Il gioco sta per riprendere quando l’arbitro ferma la rimessa in gioco per espellere lo spagnolo dopo l’ausilio del Var. Sul fischio finale Caicedo reclama un calcio di rigore per la tirata di maglia da parte di Lucioni, ma Maresca e ancora il Var dicono che non c’è nulla.LATIUM E’ IN DIRETTA





