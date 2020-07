L’avv. Mignogna sullo Scudetto 1914-15: “Nei prossimi giorni usciranno tre comunicati. Gli ultimi oppositori dovranno alzare bandiera bianca”

L’avvocato Gianluca Mignogna non si arrende ed alimenta ancor di più la battaglia per l’assegnazione ai biancocelesti dello Scudetto 1914-15. Intervenuto a “Non è la Radio“, il noto tifoso biancoceleste, oltre a commentare il momento attuale dei ragazzi di Inzaghi, ha fatto il punto della situazione: “L’iter per la rivendicazione del Tricolore 1915, come tutto in Italia, ha dovuto fare i conti con un rallentamento generato dal Covid-19. Tra marzo e giugno è accaduto poco, in quel periodo molti media anche internazionali stavano dando risalto alla vicenda e questa sosta non ci voleva. Siamo però partiti nuovamente: il Guerin Sportivo ha messo in discussione l’assegnazione d’ufficio del titolo al Genoa. Si tratta della prima occasione in cui un organo di stampa così autorevole esamina la questione così. Non si può fare più di tanto, la delibera relativa all’ assegnazione di quello Scudetto non esiste. Inter e Torino non avranno mai la possibilità di richiedere lo Scudetto del 1915 considerando che già nel 1919 presentarono dei ricorsi. Quei ricorsi sono da intendersi respinti e dunque non se ne possono presentare altri. Per quanto riguarda il Napoli, invece, va detto che gli azzurri non sono il prosecutore naturale delle squadre dell’epoca, non hanno il medesimo numero di matricola ed inoltre a ciò si aggiunge che le semifinali meridionali tra le due squadre partenopee furono annullate a causa di irregolarità relative ai tesseramenti. Peraltro, la sfida di ritorno fu giocata quando la sospensione bellica era già stata adottata e quindi non poteva valere per determinare il campione meridionale. Quel titolo sostanzialmente rimase vacante con la Lazio che di conseguenza fu campione del centro-sud di diritto. Addirittura, “Il Mattino” del 25 Maggio 1915 riportò nel tabellino che quel match fu diretto da un tesserato del Naples. Qualcuno ha tentato di affermare come la sospensione bellica del 23 Maggio 1915 fosse valida semplicemente per il campionato settentrionale. Anche ciò è falso: se per il centro-sud il provvedimento di sospensione non avesse avuto valore si sarebbe continuato a giocare e la Lazio avrebbe affrontato la vincente del girone meridionale. Solo Lazio è legittimata a rivendicare quel titolo. Nei prossimi giorni saranno pubblicati tre nuovi comunicati con i quali metteremo sistemeremo gli ultimi tasselli che dimostreranno come e perché qualcuno ha assegnazione in maniera errata quel campionato facendolo mutare da settentrionale a italiano. Nel momento in cui saranno resi noti questi documenti, anche gli ultimi oppositori dovranno alzare bandiera bianca.”

