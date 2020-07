Il Messaggero | Lazio, per Patric in arrivo una multa anche dal club per il morso a Donati

Doppie scuse, doppia multa e quattro giornale di squalifica. Il giorno dopo la sconfitta con il Lecce è ancora più amaro per Patric. Lo spagnolo salterà le gare con Sassuolo, Udinese, Juventus e Cagliari «per aver dato un morso al braccio di un avversario (Donati, ndr), senza procuragli conseguenze lesive». Un’infrazione rilevata grazie all’ausilio del Var dall’arbitro Maresca, costretto a mostrare il cartellino rosso allo spagnolo. «Ti chiedo scusa per il gesto che ho fatto. E’ stata una mancanza di lucidità», scrive Patric su Instagram, taggando Giulio Donati. «Sono cose che in momenti di alta tensione possono capitare – la replica del giallorosso -. Quando uno capisce l’errore e chiede scusa, la cosa resta in campo senza rancore. Le emozioni sono il bello di questo sport nel bene e nel male». Pace fatta senza ulteriori polemiche. «Ci tengo a precisare che Patric è venuto nello spogliatoio a fine partita per scusarsi e ho apprezzato molto il suo gesto – la precisazione di Donati in un altro post -. Spero che chi dovrà decidere per la sanzione tenga conto di questi momenti in cui le emozioni possono prendere il sopravvento». Il giudice sportivo, oltre ai quattro turni di stop, ha comminato a Patric un’ammenda di 10mila euro. Stesso provvedimento (ma con importo differente), preso in considerazione dalla Lazio in virtù del regolamento interno vigente a Formello.

Valerio Cassetta/Il Messagero

