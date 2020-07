CONFERENZA INZAGHI | “Guardiamo noi stessi senza pensare agli altri. Abbiamo perso spensieratezza e gli infortuni pesano” | VIDEO

La Lazio adesso ha bisogno di freschezza e spensieratezza. Serve una vittoria per cancellare le ultime due sconfitte e dare un segnale chiaro. Adesso c’è il Sassuolo e bisognerà farsi trovare pronti. Il tecnico Simone Inzaghi ha presentato così la sfida in conferenza stampa, ecco le sue parole.

La sconfitta della Juventus col Milan aumenta i rimpianti o dà speranze?

“La squadra deve giocare le sue partite come giocava prima, non siamo più spensierati e per questo ho parlato tanto con i ragazzi questi giorni. Abbiamo difficoltà oggettive a cui si aggiunge qualche svista arbitrale, noi pensiamo a giocare”

Come è la condizione fisica della squadra?

“Siamo tornati con delle problematiche che ci hanno condizionato, purtroppo non ho potuto ruotare i giocatori nei momenti difficili. Nonostante questo dovevamo giocare diversamente con il Lecce, eravamo in controllo e una squadra come la nostra non può concedere il gol del 2-1 in quella maniera. Poi ci sono anche episodi sfortunati come salvataggi sulla linea o parate di faccia del portiere. Ultimamente non siamo fortunati, in tre partite ci hanno fischiato tre rigori contro ma dipende solo da noi”

Com’è la situazione legata a chi non sta bene?

“Abbiamo l’allenamento di oggi per valutare le condizioni dei giocatori. Milinkovic è a riposo per un problema al polpaccio. Se serve possiamo utilizzare i giovani della primavera”

Cosa è cambiato nel cammino della Lazio?

“Dobbiamo tornare a giocare con leggerezza perchè le difficoltà colpiscono tutti”

Correa ha finito la stagione?

“Ha voglia di tornare, sta svolgendo la fisioterapia e spero torni presto. A Lecce ci avrebbe potuto dare una grande mano, purtroppo abbiamo rotazioni limitate al momento. Si è sacrificato col Milan nonostante non stesse bene e l’assenza dei compagni di reparto”

Sta pensando al cambio di modulo?

“Oggi pomeriggio farò le mie valutazioni, all’occorrenza ho i ragazzi della primavera che si stanno allenando bene”

La sconfitta della Juve contro il Milan può essere una scossa?

“Guardiamo a noi stessi senza pensare agli altri. Le prestazioni non possono essere come prima giocando ogni tre giorni ma questo vale per tutti”

