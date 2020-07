FORMELLO – Spensieratezza e freschezza: in Bastos e Parolo; out Luiz Felipe e Leiva. Stringe i denti Milinkovic

“Ritrovare la spensieratezza” è la frase del giorno dichiarata da Simone Inzaghi in conferenza stampa a cui bisogna aggiungere il non detto “gioca chi sta meglio”. Proprio queste ultime parole portano all’allenamento di rifinitura andato in scena oggi pomeriggio. Fuori gli acciaccati, dentro chi non ha problemi fisici. Tradotto significa panchina per Luiz Felipe e Leiva a favore di Bastos e Parolo. Andiamo con ordine. Strakosha in porta non si discute, in difesa Luiz Felipe è appena rientrato da una lesione muscolare giocando un buon secondo tempo a Lecce ma non sarà rischiato. A sostituire lo squalificato Patric toccherà a Bastos che completerà il pacchetto arretrato insieme ad Acerbi (diffidato) e Stefan Radu. Sulla fascia destra ci sarà Lazzari mentre su quella mancina sarà chiesto un sacrificio a Jony, il redivivo Jordan Lukaku non è considerato ancora pronto dall’inizio. In mezzo al campo Leiva è reduce da due gare dal primo minuto in cui ha mostrato evidente fatica e Cataldi non dà le giuste garanzie a causa di una caviglia malconcia, dovrà quindi stringere i denti Milinkovic che insieme a Luis Alberto si muoveranno ai lati di Parolo che ritorna in regia. Davanti scelte scontate quanto obbligate con Caicedo ad affiancare Immobile, l’alternativa è Adekanye che potrebbe entrare nella ripresa.

