La Champions League è a un passo: l’aquila biancoceleste pronta a volare sul cielo d’Europa

Era la stagione 2007/08. L’ultima in cui la Lazio e i suoi tifosi hanno sentito la musica della Champions League. Sono passati 12 anni, togliendo i preliminari non superati contro il Bayer Leverkusen nel 2015/2016. La Lazio, dopo la sosta forzata causa coronavirus, non sembra la stessa. Eppure l’obiettivo stagionale aveva solo un nome: Champions League. E, se la matematica non inganna quell’obiettivo è quasi raggiunto. E’ vero, la squadra di Simone Inzaghi prima della sosta stava vivendo un sogno. Sembrava davvero che i biancocelesti, dopo ben 8 anni di totale egemonia bianconera, potessero strappare agli uomini di Sarri anche lo scudetto, esattamente come la Supercoppa a dicembre scorso. Eppure qualcosa sembra essersi rotto, per usare le parole di Ciro Immobile nel post gara della sconfitta a Lecce: “Mentalmente non siamo più gli stessi“. Forse è vero, forse no. Quel che è certo è che la stagione della Lazio di quest’anno passerà alla storia: 21 risultati utili di fila. La striscia positiva più lunga a livello continentale. Senza contare i singoli: Ciro Immobile con 29 gol primeggia in Serie A, Luis Alberto con 14 assist è in vetta.

Napoli e Roma, a sette giornate dal termine, possono chiudere il campionato, vincendo tutte le gare, a 72 punti. La Lazio è ferma a 68 punti dopo le due sconfitte con Milan e Lecce. C’è, poi, il confronto finale tra il Napoli e la Lazio proprio all’ultima giornata. Un eventuale successo degli uomini di Gattuso con due gol di scarto (andata 1-0 all’Olimpico) e arrivo ex aequo, significherebbe sorpasso. Nonostante la Lazio non sia nelle migliori condizioni fisiche è davvero difficile pensare gli uomini di Simone Inzaghi possano conquistare solo 4 punti da qui sino alla fine del campionato. La Lazio avrebbe la possibilità di raggiungere la Champions League già nelle due prossime partite, vincendo e guadagnando 6 punti nelle gare con Sassuolo e Udinese. Senza dimenticare il sogno scudetto, quasi infranto lo scorso martedì in via del Mare ma ancora possibile. In fondo, l’allenatore dello scudetto della Lazio del 2000 ci crede ancora: “Penso che la Lazio abbia ancora la possibilità di potercela fare anche perché la Juventus deve giocare contro Atalanta, Sassuolo e poi ci sarà lo scontro diretto. I bianconeri mi hanno colpito molto in negativo per il calo nell’ultima mezz’ora di gioco: chi poteva pensare una cosa del genere dopo il 2-0? A momenti stavo per spegnere la tv ma poi non l’ho fatto e ho fatto bene. Ripeto, la Lazio può ancora farcela ma non deve più perdere punti da ora in poi deve giocare per la vita, come se tutte le partite fossero finali”, le parole di Sven Goran Eriksson.

