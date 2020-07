Acerbi, oggi due anni in biancoceleste: le vittorie del Leone con l’aquila sul petto

Era l’11 luglio del 2018 quando Francesco Acerbi passava alla Lazio, con un accordo valevole cinque anni. Fortemente voluto dal tecnico, l’ex Sassuolo è stato da subito il punto fermo della retroguardia laziale. Tecnica ed esperienza al sevizio della squadra, un leader in campo, una pedina fondamentale dello scacchiere di Inzaghi. Rare le volte in cui non è sceso in campo, così come rare sono le volte in cui al triplice fischio la sua prestazione non è stata sufficiente. Il classe ‘88 ha collezionato cinque reti con la maglia laziale, degna di nota quella all’Olimpico contro il Torino, dalla distanza, e quella nell’ultimo derby, valevole per l’1-1 finale. Probabilmente l’unico rammarico del numero 33 è l’espulsione rimediata il 20 gennaio 2019 nella gara di Napoli, che lo ha fermato a 149 partite di fila giocate tra campionato e coppe con Sassuolo e Lazio, rimanendo dietro a Javier Zanetti (162). Un record di presenze sfumato sul più bello, ma che nulla ha tolto al percorso del Leone, che in due anni a Roma ha collezionato ben due trofei.

Due trofei in due stagioni – Il bottino biancoceleste del difensore è sicuramente molto ricco: nella sua prima stagione nella capitale, è sceso in campo 37 volte e ha siglato 3 reti. Ha vinto la Coppa Italia, trionfando contro l’Atalanta ed ha alzato così il primo importante trofeo della sua carriera. Qualche mese dopo si aggiudica anche la Supercoppa Italiana, vinta a Riad battendo i campioni d’Italia della Juventus, a pochi giorni dal successo in campionato sempre contro la squadra di Sarri.

Il Leone con l’aquila sul petto – Oggi la Lazio scenderà in campo per continuare la splendida annata portata avanti fin qui. Dopo lo stop in casa del Lecce, all’Olimpico servirà vincere contro il Sassuolo per proseguire una stagione, ad ogni modo, straordinaria. I biancocelesti in questa stagione, così come negli ultimi anni, sono riusciti ad interrompere il dominio bianconero. La sosta ha tolto alla banda Inzaghi il piglio lasciato a febbraio e mantenuto fino alla gara contro il Bologna, ma finché la matematica non lo impedisce, la Lazio può continuare a credere nei numeri, che sono ancora a favore di Immobile e comapgni. Il Leone intanto si prepara alla sfida, lasciando alle spalle la trasferta di Via del Mare, ed incoraggia i suoi tramite i social: “La cosa bella è provare, tentare, in ogni cosa al meglio delle proprie capacità, riuscire è un valore aggiunto. Lottiamo insieme”. La volontà di Acerbi è di tornare a fare punti e non interrompere un percorso già meraviglioso così, proprio oggi nella giornata in cui il Leone diventava un’aquila.

