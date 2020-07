Il Tempo | Ultima chiamata Lazio

Blindare la Champions, rialzarsi dopo due sconfitte consecutive, battere il caldo africano e il brillante Sassuolo di De Zerbi: tutto in novanta minuti pieni di brividi. La Lazio ha tanti obiettivi da raggiungere oggi nel forno dell’Olimpico (ore 17.15), è chiamata a dare segni di vita dopo due partite buttate e la preoccupazione di una crisi fisica che comincia ad allarmare anche i tifosi più ottimisti. Il vantaggio sulla quinta è rassicurante, mancano cinque punti, però bisogna farli prima possibile e poi, solo se la Juve si suicidasse, pensare ad altro. Inzaghi vola basso, la squadra sembra smarrita nel post Covid, penalizzata dalla sfortuna e da qualche episodio arbitrale negativo: “La squadra deve giocare le partite come prima – spiega il tecnico biancocleste – non siamo più spensierati. Con i ragazzi abbiamo parlato tanto e alcune sviste arbitrali ci hanno condizionato nelle ultime gare ma ora pensiamo al Sassuolo”. Inutile negare gli stenti di un gruppo ridotto ai minuti termini dagli infortuni. Inzaghi spiega: “Alcune problematiche ci hanno condizionato, non ho potuto ruotare i giocatori perché abbiamo avuto 5-6 detenzioni, ma nonostante questo la gara contro il Lecce dovevamo affrontarla in modo diverso. Chi giocherà? L’avevo detto dopo il Lecce, probabilmente Leiva e Cataldi non sarebbero nemmeno venuti con noi in trasferta. Avevo questo problema abbastanza importante del polpaccio di Milinkovic. Se ci sarà bisogno fare giocare qualche ragazzo della Primavera che potrà darci una mano all’occorrenza”. E da Formello arrivano notizie negative: anche stavolta Inzaghi farà l’appello nel pomeriggio per scoprire chi sarà disponibile. Ieri si sono allenati Jony e Milinkovic ma sono in dubbio. Lukaku e uno tra Parolo e Cataldi sono le alternative. In attacco nessun dubbio, fiducia nella coppia Immobile-Caicedo che decise la gara d’andata, Adekanye partita in panchina. Come Luiz Felipe e Leiva, reduci dallo sforzo di Lecce e non ancora al meglio. Dietro toccherà a Bastos sostituire lo squalificato Patric, tra l’altro avrà l’ingrato compito di fronteggiare Boga, uno dei talenti più pericolosi del Sassuolo. Arbitrerà Di Bello, tanti problemi con lui in passato, sia per il rigore concesso a Strootman al derby (era l’arbitro di porta che indusse Orsato al clamoroso errore), sia per alcune direzioni arbitrali discutibili nell’anno della Champions sfumata per colpa dei disastri dei fischietti. Inzaghi incrocia le dita: il tridente Sassuolo, caldo, Di Bello è molto pericoloso. Il Tempo\Luigi Salomone

