Lazio-Sassuolo, Carnevali nel pre gara: “Il nostro obiettivo è crescere partita dopo partita. Oggi opportuno dare spazio ad altri”

Nel pre partita di Lazio-Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l’Amministratore Delegato neroverde Giovanni Carnevali: “Diciamo che i cambi di oggi sono una strategia di De Zerbi perchè ora è opportuno dare spazio ad altri. Per giocare tre partite a settimana serve una struttura adatta, e credo questo sia un modo per approcciare a questo finale di campionato. Serve dare riposo ad alcuni giocatori, abbiamo una buona rosa e siamo stati bravi ad allestire per tutto l’anno una squadra che può fare così tanti cambi. Penso che l’obiettivo nostro è quello di migliorarci domenica dopo domenica, una bella soddisfazione sarebbe quella di terminare il campionato con qualche più in più della scorsa stagione. Dobbiamo avere l’ambizione giusta cercando di fare il massimo mantenendo però i piedi per terra perchè non è giusto puntare a cose che poi non si riusciranno a realizzare. L’importante è avere l’ambizione di fare sempre qualcosa di più. Il nostro scouting va avanti così da anni. Si parte dal settore giovanile fino a tutta l’area sportiva. Per una società come la nostra è determinante trovare ragazzi giovani da poter valorizzare per poi realizzare cessioni che portino nelle casse societarie la possibilità di ambire ad avere una squadra sempre più competitiva. È un lavoro di gruppo in cui abbiamo una buona organizzazione. Come tutte le cose possiamo migliorare sempre più e abbiamo possibilità di farlo. Parte tutto da quello che ha voluto la famiglia Squinzi. La progettualità è alla base di tutto. Il pubblico è forse il nostro punto debole, ma Sassuolo ha 40mila abitanti e abbiamo 7mila abbonati, sicuramente una percentuale elevata. Stiamo lavorando, abbiamo un incremento di giovani tifosi e questo ci fa ben sperare perchè stiamo studiando strategie per portare sempre più gente allo stadio. È chiaro che non siamo in una situazione così facile, però non dobbiamo dimenticarci che Sassuolo è una città piccola che grazie alla famiglia Squinzi è cresciuta molto sotto l’aspetto societario, ha un suo stadio di proprietà e centro sportivo. Stiamo facendo dei passi da gigante, ci vuole del tempo, ma sono sicuro che riusciremo, oltre ad essere una squadra simpatica, a portare gente allo stadio”.

