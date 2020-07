Lazio-Sassuolo, Inzaghi: “Il calcio è fatto di scelte, non siamo lucidi ma non dobbiamo mollare”

Al termine della gara persa allo Stadio Olimpico di Roma contro il Sassuolo 1-2 il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “I ragazzi hanno messo tutto quello che avevano in campo ma in questo momento non basta. Il pareggio sarebbe servito a poco oggi, ma non avremmo portato a casa due sconfitte. Questi giorni siamo stati insieme, abbiamo parlato tanto con i ragazzi. Penso che abbiano dato tutto. Ci dispiace aver perso tre partite consecutive. Milinkovic, Leiva e Cataldi hanno problematiche importanti e stanno cercando di dare comunque tutto. Dobbiamo dare di più, abbiamo un calendario importante, non ci sono rientri che ci possono aiutare. Abbiamo fatto il copia incolla di Lecce. Lukaku ci sta dando una grandissima mano. Dobbiamo guardare avanti, cercare di ricompattarci sperando che qualcuno possa rientrare per darci una mano. Il calcio è fatto di scelte, in questo momento si vede che non siamo lucidi perché sbagliamo scelte sia a livello offensivo che difensivo. Purtroppo non c’era mai stato un stop simile prima, sapere come muoversi non era semplice. Nel lockdown i ragazzi si sono mossi, hanno partecipato alle sedute collettive Skype, si sono allenati. Prima della ripresa sono successe delle problematiche che ci hanno penalizzato. I giocatori ci stanno mettendo tutto quello che hanno. I gol di oggi tre mesi fa non li avremmo presi. Dobbiamo migliorare e non mollare. Non deve essere un alibi, le partite di oggi e con il Lecce non le devi perdere. Dobbiamo fare qualche punto per raggiungere il nostro scudetto che è la Champions. Prima dello stop avevo detto che pensare allo scudetto non era un azzardo, adesso dobbiamo guardare in faccia la realtà. Non credo allo stress psicologico, la squadra ha fatto finali, ha giocato partite importanti con grandissima personalità. Il problema sono state le problematiche, tre mesi e mezzo un giocatore sul divano non era mai capitato. Abbiamo perso quei 5-6 giocatori che ci avrebbero dato punti e lucidità mentale. Prima dello stop avevamo perso due partite in dieci mesi”.

Simone Inzaghi è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "La squadra non si sta esprimendo al meglio a livello psicologico. Non dobbiamo mollare, è un momento delicato che ultimamente non abbiamo mai attraversato. Dobbiamo guardare oltre e andare avanti, nonostante queste battute d'arresto che ci pesano molto. Molti calciatori non sono al top della forma: Cataldi, Leiva e Milinkovic non potevano giocare una partita intera, ho chiesto loro un sacrificio. Affrontiamo delle problematiche, giocando ogni tre giorni non riusciamo a ruotare i calciatori. Bisogna però saper superare questo momento ed evitare di perdere determinate partite. Gli episodi in questo momenti non ci premiano, ma vanno anche cercati. Oggi il Sassuolo era più fresco ed aveva più possesso, purtroppo in questo momento non avendo le rotazioni fatichiamo di più. Sicuramente però avremmo potuto evitare il loro gol a tempo scaduto e finalizzare meglio qualche occasione. Speriamo adesso di recuperare energie per la trasferta di Udine, abbiamo bisogno di tutti. Mercoledì potremmo recuperare Luiz Felipe, oggi in panchina: il brasiliano per noi è fondamentale". (sslazio.it).





