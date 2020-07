Lazio-Sassuolo, Leiva: “Nessuna scusa, dobbiamo ripartire dalle cose semplici tutti uniti”

Al termine della gara persa 1-2 contro il Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Lucas Leiva:”E’ il momento più difficile della stagione, non dobbiamo trovare scuse e alibi. Dobbiamo trovare un modo di vincere e finire la stagione nel migliore dei modi. Scudetto? Fino a che abbiamo chance matematica possiamo ancora pensarci, se pensiamo troppo avanti dimentichiamo di fare bene le cose adesso. In questo momento non serve pensare a niente di più di domani. Penso che solo così possiamo tornare quelli di prima. Abbiamo finito bene prima del lockdown, sapevamo che la Juventus è sempre stata la favorita per lo scudetto. Dopo tre sconfitte, dobbiamo fare le cose semplici tutti uniti. Solo così possiamo uscire da questo momento. Non penso che abbiamo avuto un calo di energia, non abbiamo giocato come prima del lockdown. Quando non giochi bene per 90 minuti le squadre di Serie A ti battono. Dobbiamo trovare il modo di vincere e finire nel migliore dei modi la stagione“.

Lucas Leiva, centrocampista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Non ci sentiamo sotto pressione, ovviamente quando non arrivano i risultati il rammarico c’è. Eravamo sempre abituati a vincere, adesso però dobbiamo trovare una soluzione per uscire il prima possibile da questa situazione. Ci aspettano due trasferte difficili contro Udinse e Juventus, dobbiamo pensare a conquistare i punti per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Parleremo tra di noi e con lo staff, dobbiamo pensare solo alla prossima partita e vivere giorno per giorno, senza pensare al futuro e dimenticare il presente. Serve ritrovare fiducia al più presto. Il Sassuolo dopo il lockdown è tornato bene, gioca con qualità e tiene bene la palla. Nel primo tempo abbiamo sprecato il gol del possibile raddoppio e nella ripresa abbiamo pagato il calo fisico con la loro rimonta. Questa squadra però è sempre uscita dai momenti difficili e sono certo che farà lo stesso anche questa volta”. (sslazio.it).

