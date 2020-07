Il Messaggero | Infortunio Marusic vola a Barcellona per curarsi

ROMA Vola in Spagna per curarsi. Le prova tutte Adam Marusic per tornare a disposizione al più presto. L’esterno montenegrino, accompagnato da uno dei medici biancocelesti, il dottor Meli, ha trascorso il weekend a Barcellona per monitorare l’infortunio all’adduttore che lo tormenta da settimane. Anche Correa, prima del lock-down, si era rivolto ad uno specialista della Catalogna. «Lì sanno come si fa». Insomma, l’emergenza continua in casa Lazio. Correa è alle prese con una lesione al collaterale del ginocchio: ieri era all’Olimpico con una vistosa fasciatura. Leiva, Cataldi e Milinkovic non sono al top della condizione e avrebbero bisogno di risposo. Stesso discorso per Luiz Felipe, impiegato contro il Lecce per un tempo contro ogni previsione.

Il brasiliano ieri non ha giocato: Inzaghi spera di poterlo schierare contro l’Udinese. Intanto, in casa Lazio ci si interroga sulla preparazione atletica, che non ha dato i risultati sperati, e sui nuovi metodi di nutrizione.

Valerio Cassetta il Messaggero LATIUM E’ IN DIRETTA





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: