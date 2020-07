Capello: “Pensavo che la Lazio avrebbe messo più in difficoltà la Juve. Non ho visto la stessa rabbia di prima, è un mistero”

Durante la trasmissione Radio Anch’io Sport, ai microfoni di Radio Rai, è intervenuto Fabio Capello, ex mister di Milan e Roma, per parlare del campionato di Serie A dopo la ripresa post lockdown. Ma non solo: dalla lotta scudetto, alla Champions League, ma anche della Lazio, in difficoltà da quando è ripartito il campionato. Queste le sue parole: “Dopo il lockdown siamo ripartiti lentamente con problemi prevedibili. Adesso è un po’ aumentato il ritmo ma il grande caldo li fa abbassare. Alcune squadre vanno meglio di altre, ma credo che la Serie A sia allenante in vista delle coppe”.

La Juventus di Maurizio Sarri, fino ad ora, Capello la ritiene fortunata nella lotta allo scudetto: “Fino ad adesso è stata fortunata perché Inter e Lazio stanno andando piano. L’unica che corre è l’Atalanta. I bianconeri hanno tanta qualità e per questo il loro calcio si è basato sulle giocate dei singoli”.

Sulle difficoltà della Lazio che sta avendo da quando si è ripreso a giocare: “Bella domanda, pensavo sarebbe stata la squadra che avrebbe messo più in difficoltà la Juventus ma in campo non abbiamo visto la stessa rabbia. Questo è un po’ un mistero, le prove degli attaccanti poi non sono state all’altezza”.

Infine Capello si è espresso anche sui tanti rigori che vengono assegnati per falli di mano, e sulla nuova regola delle cinque sostituzioni: “Vengono dati troppi rigori. Non si capisce per quale motivo non si prenda in considerazione la pericolosità dell’azione, questo per me è un’assurdità e credo che debba essere rivisto il modo di interpretare il regolamento. Un giocatore non può tagliarsi le mani, devono essere valutate altre cose. Porterei le 5 sostituzioni anche al prossimo campionato, per evitare lesioni ai calciatori. Mi piacerebbe fosse fatto questo per un altro anno ancora. Tutto questo poi aiuta gli allenatori, perché i giocatori si sentono più coinvolti, giocano di più”.

