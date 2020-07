La Repubblica | Ciro “ferito” ora ha dubbi sul suo futuro

Il caso Immobile turba la Lazio – si legge nell’edizione romana di Repubblica -. Subito dopo la partita persa a Lecce, con tre palle-gol fallite dal centravanti, erano arrivati insulti sui social a Ciro, che ne era rimasto sconcertato. La situazione si è aggravata sabato, nelle ore successive al ko con il Sassuolo, quando gli haters se la sono presa con la moglie Jessica, costretta a bloccare i commenti su Instagram. Da qui la furia di Immobile. “Qualcuno dimentica facilmente, la mia famiglia non c’entra niente”, così ha scritto il giocatore. Presto è arrivata solidarietà e sostegno da parte di migliaia di tifosi biancocelesti che gli hanno rivolto parole d’affetto. Le critiche sono una cosa, e Immobile le ha sempre accettate, gli insulti un’altra. Quando vanno a toccare la famiglia Ciro si incupisce, fino a meditare scelte drastiche per il fine stagione. Sono pensieri negativi che poi la gente cercherà di esorcizzare con l’amore, ma la delusione è tanta. Al di là dei 118 gol in 4 anni, alla Lazio dà tutto e non si aspettava di vivere una situazione del genere. Può accettare la rabbia dei Fantallenatori per i brutti voti in pagella, ma dai tifosi laziali pensa di meritare affetto anche, e soprattutto in questi momenti. Inzaghi e Tare hanno già parlato con lui, lo hanno confortato e invitato a non mollare. La Lazio ha bisogno di Immobile in queste 6 partite. E la società non ha cambiato idea sul progetto di rinnovargli il contratto per trattenerlo a vita. Che non sia sereno si vede, anche contro il Sassuolo si è divorato un gol sullo 0-0, ma è un periodo così. Ciro deve trovare dentro di se le forze per reagire. E per allontanare i cattivi pensieri. Se poi dovesse davvero decidere di lasciare, il Napoli è diverso club della Premier sarebbero pronti ad accoglierlo (sempre che l’offerta per il club biancoceleste sia all’altezza del giocatore). Ma è uno scenario che la Lazio e i laziali non vogliono nemmeno prendere in considerazione.

