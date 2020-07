L’ANGOLO DEL TIFOSO | Giulia: “Sono nata con la Lazio nel cuore. Il mio idolo? Klose, vederlo in campo era un’emozione continua”

Come ogni lunedì torna l’appuntamento con la rubrica biancoceleste “L’Angolo del Tifoso” dove i protagonisti siete voi, tifosi della Lazio. Oggi è il turno di Giulia nata con la passione per i colori biancocelesti ereditata dalla sua famiglia.

Da dove nasce la tua passione per la Lazio?

Me l’ha trasmessa la mia famiglia: siamo tutti laziali a partire dai miei nonni materni. Vado allo stadio sin da piccola, si può dire che “respiro la lazialità” da sempre.

Qual è il momento più bello che ti ha fatto vivere la Lazio? E quello più brutto?

Non è facile definire il momento più bello, ci sono state tante partite cariche di emozioni e che mi porterò per sempre dentro. Se dovessi sceglierne una direi la storica Coppa Italia del 2013 ma anche l’ultima contro l’Atalanta: non sono potuta andare allo stadio ma finita la partita sono corsa a Formello con mia cugina per festeggiare il rientro dei calciatori con il trofeo in mano, è stata una notte magica. Il momento più brutto sicuramente la sfida di ritorno di Europa League con il Salisburgo, ci sono rimasta malissimo, all’andata ero allo stadio e avevo assistito a una splendida gara: la delusione per la mancata qualifica in semifinale è stata tanta.

Vai spesso allo stadio?

Si, appena posso cerco di andare anche se prima riuscivo a seguire più partite, vedere in questi giorni l’Olimpico deserto non fa che aumentare la nostalgia: speriamo di poter tornare presto a sostenere dal vivo la nostra Lazio.

Da quando segui la Lazio qual è il tuo giocatore preferito? E della Lazio attuale?

Della Lazio attuale non posso non nominare Immobile, è il bomber di cui avevamo bisogno e dimostra grande attaccamento alla maglia: è sempre il primo a gioire o rammaricarsi per l’esito delle gare. Ma il mio idolo, come per la maggior parte dei laziali è Klose. Ricordo di aver assistito allo stadio a un Lazio-Bologna 6-0 dove Miro segnò ben 5 gol: un calciatore incredibile, vederlo in campo era un’emozione continua.

Cos’è per te il derby? Come vivi l’attesa della partita?

Penso che il derby sia sempre una partita a sè, indipendentemente dalla classifica può accadere di tutto. L’attesa è sempre carica di ansia, ma ovviamente quando si vince un derby è una gioia immensa.

Cosa pensi di questa Lazio post-covid?

E’ banale dirlo ma questa sosta forzata ha finito per penalizzarci irrimediabilmente. Bisogna guadagnare il prima possibile punti in chiave Champions e, nonostante tutto, questi ragazzi ci hanno fatto vivere un sogno vincendo due trofei in un solo anno e mantenendo viva fino alla fine la lotta scudetto. Ora più che mai noi tifosi abbiamo il dovere di sostenere la squadra perchè queste sconfitte non possono e non devono assolutamente cancellare quanto di straordinario è stato fatto in questa stagione.

Cosa significa per te essere della Lazio?

Significa far parte di una grande famiglia, di una tifoseria sempre pronta a difendere questi colori anche quando le cose si mettono male. Essere laziali significa non arrendersi mai e uscirne vincenti sempre e comunque.LATIUM E’ IN DIRETTA





