ESCLUSIVA | Pizzul: “Non si possono dare colpe ad Immobile, la Lazio non è più la stessa. La vera Lazio? Quella pre lockdown”

La Lazio non è più la stessa. L’ultima sconfitta contro il Sassuolo all’Olimpico ne è la più chiara dimostrazione. Il vantaggio conquistato è stato poi sprecato e buttato al vento per mancanza di lucidità e per leziosismi individuali che forse è meglio lasciare ad altri momenti. Domani ci sarà un’altra gara importante, contro una squadra che se prima si poteva dire ‘facile’, ad oggi è da temere quanto o più delle altre. Udinese-Lazio dovrà essere la partita che dimostrerà di voler invertire il passo. Per parlare di questo match e del momento Lazio, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it il giornalista, telecronista sportivo e ex calciatore Bruno Pizzul. La voce più emblematica del calcio italiano, che per anni ha accompagnato i tifosi di ogni squadra. Noto tifoso friulano è qui per analizzare quella che sarà la sfida di domani.

Udinese-Lazio, per chi delle due conta di più?

“Questa partita arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. La Lazio viene da 3 sconfitte consecutive, inattese, e per forza di cose è obbligata a fare risultato. L’Udinese invece, ha il morale un po’ abbassato perché pensava di portare a casa un risultato positivo contro la Sampdoria così da consetirgli una salvezza quasi sicura. Entrambe dovranno quindi giocare con un morale non proprio alle stelle, e sarà una gara che verrà interpretata con scarsa serenità. Sicuramente il pronostico è più favorevole per i biancocelesti, avendo un quadro tecnico-tattico superiore”.

Lazio in difficoltà. Troppi infortuni ma non solo, la testa non è la stessa. Come se lo spiega questo calo drastico?

“Non è facilemente spiegabile, anche perché da quanto sapevamo la Lazio aveva ottemperato a tutti i problemi che c’erano stati nel periodo di sosta. Erano rimasti tutti a Roma, con la possibilità di mantenerli allenati con esercizi svolti a casa. Per questo siamo rimasti tutti sorpresi a vedere questo calo di rendimento, del tutto inaspettato. Anche perché prima del lockdwon la Lazio era la squadra più bella da vedere, oltre che avere un rendimento molto elevato. Infattio io, personalemente, non mi perdevo nemmeno una gara della Lazio e anche dell’Atalanta che erano le due squadre più belle e divertenti da vedere. L’Atalanta poi ha mantenuto questo rendimento, la Lazio invece ha avuto questo calo che non so spiegarmi. Ma non solo io o i tifosi, anche Inzaghi non riesce a darsene una spiegazione. Dopo la sconfitta con il Sassuolo le sue dichiarazioni erano piuttosto amare per il risultato. Di certo infortuni, squalifiche e mancanza di condizione degli uomini più influenti non hanno aiutato per niente. Anzi, forse alcuni sono stati utilizzati prematuramente e infatti non stanno consentendo ad Inzaghi di poter usufruire della sua rosa al completo. Oltre il piano fisico, credo ci sia qualcosa che non va anche nei rapporti interni. C’è molta tensione, e lo abbiamo visto con la notizia trapelata della discussione nello spigliatoio, poi smentita dalla società. Tutto questo rende sempre più problematico il momento biancoceleste”.

In un momento così per i biancocelesti, sarebbe meglio puntare su chi sta meglio, piuttostochè spremere i ‘migliori’ che però non sono in condizione?

“Credo di poter dire che sia questa la soluzione ottimale. Anche perché chi scende in campo in condizioni non perfette corre poi il rischio di pregiudicare ancora di più il suo stato di forma, ma anche la sua integrità fisica e muscolare. Inzaghi è rimasto ancorato a quei giocatori dicendo che di più non ne ha. Purtroppo è vero, perché quelli che potrebbe utilizzare sono praticamente tutti indisponibili. Clamoroso infatti è stato il fatto del Sassuolo che ne ha cambiati, addirittura, nove prima della partita contro la Lazio. Evidentemente lì De Zerbi ha avuto la fortuna di avere a disposizione giocatori al top della condizione. E questo lo ha aiutato molto a vincere la fatica di impegni così ravvicinati”.

Con una difesa poco stabile, come quella della Lazio, che Udinese si aspetta?

“La scelta migliore per l’Udinese sarebbe quella di tentare l’azione di ripartenza, per soprendere la Lazio in contropiede. Quella è la sua arma migliore. Certo però, Inzaghi e la Lazio sanno benissimo che non possono esporsi all’Udinese in modo eccessivo, sbilanciandosi inutilmente. Sarà una partita tatticamente interessante, nonostante le due sqaudre adottano lo stesso modulo di gioco. Importante sarà l’apporto che arriva dalle corsie laterali. Nella Lazio c’è un elemento che, nonostante il momento non proprio roseo, continua a giocare ad alti livelli ed è Lazzari. Lui potrebbe sicuramente fare la differenza”.

Si sta criticando molto Immobile, ma non è l’unico che sbaglia. Le tre sconfitte consecutive, sono davvero frutto dell’assenza di Ciro?

“Assolutamente no, è lo stato generale. Non si possono dare colpe ad Immobile. La Lazio ha un po’ perso brillantezza a livello individuale: sulle seconde palle, infatti, arrivano sempre dopo gli avversari e appaiono meno convinti e meno determinati. Probabilemte questo è imputabile ad uno stato di forma generale, che non si sa bene da cosa dipenda. Dopo la sosta tutte le squadre sono cambiate: alcune si sono riprese in meglio, altre invece sono calate moltissimo, e la Lazio è una di queste”.

La vera Lazio qual è? Quella pre o post lockdown?

“Non c’è nessun dubbio, quella del pre lockdown. Come ho già detto, la Lazio era una squadra bella da vedere. Era una squadra che esprimeva un gioco di alto profilo, sul piano soprattutto della compattezza della manovra, della capacità di assorbire bene i momenti in cui gli avversari uscivano fuori in contropiede. Tutto questo era poi accompagnato dalla presenza di giocatori dal grandissimo talento e capacità individuali. Giocatori che però adesso, mi viene da pensare a Milinkovic-Savic, hanno perso un po’ delle loro caratteristiche. Si vede e si intuisce che sono ottimi giocatori, ma non sono sicuramente al top della condizione. Magari poi per uno di quei misteri che spesso avvolgono le storie del calcio, dall’oggi al domani può cambiare tutto e tornano ad avere la brillantezza di un tempo

