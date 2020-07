Il Tempo | Lazio, calvario Leiva: ancora uno stop

Una maledizione. Lucas Leiva si ferma di nuovo, il ginocchio si è gonfiato dopo i 28 minuti finali giocati sabato contro il Sassuolo tanto da costringerlo a una nuova risonanza in Paideia. Le notizie non sono positive, l’operazione del 5 aprile non ha sortito gli effetti sperati, anzi, quella che doveva essere la soluzione migliore per restituire il giocatore a Inzaghi per la ripresa del campionato, si è rivelata un clamoroso boomerang. Il brasiliano è a un bivio: operarsi di nuovo e puntare al prossimo campionato oppure tirare avanti nella speranza di poter giocare qualche altra partita prima di rianalizzare la situazione. Un vero guaio per Inzaghi che sperava di riavere il leader del suo centrocampo integro dopo l’intervento al menisco esterno del 5 aprile. Invece, finora, solo tormenti e forse anche per la volontà del giocatore di rientrare il prima possibile: la sua colpa è aver forzato dopo aver visto la reazione positiva del suo ginocchio ma è stato un errore fatale. Per il resto del campo arrivano notizie confortanti: Cataldi sta meglio e si candida per una maglia domani sera a Udine (Parolo ha giocato sempre nelle ultime gare, ma potrebbero anche scendere in campo entrambi), Milinkovic stringe i denti, non vuole abbandonare i compagni nel momento del bisogno (resta in dubbio), così come Luiz Felipe candidato al rietro da titolare al posto di Bastos. Sugli esterni fiducia ancora a Lazzari e Jony, davanti la coppia Caicedo-Immobile. Non ci saranno quattro big: Lulic, Marusic, Leiva e Correa oltre allo squalificato Patric. Il Tempo/Luigi Salomone

