SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Udinese

Adesso bisogna salvare il salvabile o si rischia davvero di dire addio anche l’unico vero obiettivo di questa stagione: la Champions League. Lazio che riparte domani contro l’Udinese in trasferta, gara non facile, sempre che ce ne siano state. Biancocelesti che dovranno arginare bene Lasagna, andato in gol in tutte le gare, tranne una, dalla ripresa post lockdown. Vediamo la situazione in casa dei friulani.

UDINESE – la squadra di Gotti, 14esima insieme alla Sampdoria, vorrà vincere per riscattare l’ultima sconfitta per mettersi sempre più al sicuro dalla zona retrocessione. In questa fase di ripresa del campionato l’Udinese ha conquistato 7 punti con 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Friulani che però alla prossima gara affronteranno il Napoli, quindi ciò che sarà fondamentale è proprio la gestione delle energie.

FORMAZIONE (3-5-2) – Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

LA STELLA – Occhi puntati su Kevin Lasagna. L’attaccante bianconero è andato a segno in tutte le gare della ripresa, tranne il match con il Torino. Una vera macchina da gol, che si scontrerà con un Ciro Immobile invece alla ricerca del gol perduto. Difesa barcollante quella biancoceleste che dovrà fare più del solito per evitare gli inserimenti di Lasagna, affamato di gol e capace anche di non fermarsi una volta segnato.

IL PRECEDENTE – Lazio-Udinese all’Olimpico finì 3-0, grazie proprio alla doppietta di Immobile e al rigore di Luis Alberto. Era l’altra Lazio, quella che abbatteva avversari uno dopo l’altro idifferentemente da chi fossero. Era la Lazio del sogno scudetto, che dopo la quarantena non è più scesa in campo. Adesso conta vincere per mantenere la posizione e per riaccendere una luce in un post lockdwon di solo buio.

